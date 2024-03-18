Хафтар меняет покровителей: американские ЧВК нацелились на Ливию

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Американские частные военные компании налаживают контакты с главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром после ухода из Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает ресурс Alchourouk.

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Ранее стало известно о прибытии в Ливию представителей ВС США, которые высоко оценили взаимодействие с главнокомандующим ЛНА. По информации источников агентства, Халифа Хафтара и его сыновья в последние несколько месяцев вели переговоры с сотрудниками неизвестных американских ЧВК. В частности, обсуждались поставки в Ливию современного вооружения и проведение тренировок для бойцов ливийской армии.

Эксперты издания отмечают, что новости о возможном появлении американских ЧВК в Ливии связаны с деятельностью российского «Африканского корпуса», созданного российскими военными. Ранее плотную поддержку Хафтару оказывали подразделения ЧВК «Вагнер», однако они вынуждены были покинуть Ливию осенью 2023 года.

В Alchourouk считают, что новая российская компания, даже несмотря на поддержку со стороны Министерства обороны РФ, не сможет дать главе Ливийской национальной армии достаточно поддержку и учесть его интересы.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что ливийское Правительство национального единства планирует объединить под своим крылом отдельные и разрозненные группировки запада страны. В этих условиях Хафтар пытается найти достаточно поддержки, в том числе со стороны США, тем самым отдаляясь от помощи России.