«Хай летают, это тренировка для ПВО» – полковник Трухан об авиации США у крымских берегов

Падение разведывательного беспилотника США у крымских берегов настолько шокировало Вашингтон, что теперь аналогичные машины сопровождаются звеном натовских истребителей.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У берегов Крыма зафиксирован британский самолёт-разведчик. Он там нарезал круги в сопровождении истребителей. Они теперь начинают конвоировать своих разведчиков?», – поинтересовалась ведущая.

По мнению Трухана, полёты американской авиации у крымских берегов – это «всего лишь» хорошая тренировка для российской ПВО.

«Видимо, им хорошо прошлась по нервам эта история, нарушение экологии. Но в чём вопрос? Хотят летать – хай летают, наши тренируются. Это однозначная цель, сразу берётся на сопровождение, сразу в первую готовность приводятся средства, которые должны им противодействовать.

Зайдут куда не надо – собьют. А истребители совершенно ничего не дадут, потому что могут быть применены другие средства поражения. Тренируются наши ПВОшники, им тоже это надо», – подытожил полковник.