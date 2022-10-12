«Хайли лайкли все понятно»: Путин обвинил США, Польшу и Украину в подрыве «Северных потоков»

12.10.2022  14:53 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Диверсии, ЕС, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика
Новости Украины

Взрыв на газопроводах «Северный поток» был терактом так же, как и подрыв Крымского моста.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Взрыв на газопроводах «Северный поток» был терактом так же, как и подрыв Крымского моста....

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«Идеологами и заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодополучатели. Те, кому выгодны нестабильность и конфликт. Кто стоит за диверсиями на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто хочет разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И, конечно, тот, кто технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным.

Выгодополучатели и бенефициары и так понятны, ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши и Украины. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам. Как в привычных компаниях говорят: хайли лайкли все понятно», – сказал Путин.

Интерес США он видит в возможности поставлять в Европу сжиженный газ, уступающий по конкурентоспособности российскому трубопроводному.

Российский президент предупредил о рисках такой замены, напомнив, что недавно американские перевозчики устремились в сторону Азии, как только там поднялись цены. Россия тогда пришла на помощь, но в Европе предпочитают об этом не вспоминать, а упрекать в недостаточных поставках. Однако Россия поставляет газ в Европу в полном объеме по контрактам.

«Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря и подорванные, конечно, можно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенное условие. Если мы с европейцами придем к решению поставлять газ по уцелевшей ветке, Россия к началу поставок готова. Мячик на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто откроют кран», – резюмировал Путин.

Хотя Россию не допускают к обследование «Северных потоков», по его информации одна из ниток газопроводов уцелела. В трубе сохраняется давление. По ней можно поставлять 27,5 млрд кубометров в год, что составляет 8% всего импорта газа в Европу.

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