«Хайли лайкли все понятно»: Путин обвинил США, Польшу и Украину в подрыве «Северных потоков»

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Новости Украины

Взрыв на газопроводах «Северный поток» был терактом так же, как и подрыв Крымского моста.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идеологами и заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодополучатели. Те, кому выгодны нестабильность и конфликт. Кто стоит за диверсиями на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто хочет разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И, конечно, тот, кто технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным.

Выгодополучатели и бенефициары и так понятны, ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши и Украины. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам. Как в привычных компаниях говорят: хайли лайкли все понятно», – сказал Путин.

Интерес США он видит в возможности поставлять в Европу сжиженный газ, уступающий по конкурентоспособности российскому трубопроводному.

Российский президент предупредил о рисках такой замены, напомнив, что недавно американские перевозчики устремились в сторону Азии, как только там поднялись цены. Россия тогда пришла на помощь, но в Европе предпочитают об этом не вспоминать, а упрекать в недостаточных поставках. Однако Россия поставляет газ в Европу в полном объеме по контрактам.

«Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря и подорванные, конечно, можно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенное условие. Если мы с европейцами придем к решению поставлять газ по уцелевшей ветке, Россия к началу поставок готова. Мячик на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто откроют кран», – резюмировал Путин.

Хотя Россию не допускают к обследование «Северных потоков», по его информации одна из ниток газопроводов уцелела. В трубе сохраняется давление. По ней можно поставлять 27,5 млрд кубометров в год, что составляет 8% всего импорта газа в Европу.