«Минские соглашения» сделали своё дело в виде практически неприступных укрепрайонов, откуда ВСУ, получив дальнобойные орудия после начала СВО, попросту сносят столицу ДНР с лица земли.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монтян попросили подытожить год для Донецка и Донбасса в целом по формуле «было-стало».

«Сейчас город сносят с лица земли, это не секрет. Настроения у людей, что неужели когда-нибудь это кончится, наступит финиш, неужели когда-то будет мир? Но объективно город бомбят так, как не бомбили ещё никогда, тупо уничтожают. Если раньше только на линии боевого соприкосновения и на окраинах прилетало регулярно, то сейчас самая не иллюзорная вероятность получить «Хаймарсом» в голову – это в центре города. Причём, чем «центре», тем вероятнее. Вот и вся разница.

И народ понимает, что это всё очень и очень надолго. Потому что за эти месяцы столько уже убивались об эти укрепрайоны, которых во время «минских» настроили в изобилии, что понятно, что сходу их не брать, держать их будут любой ценой, за что им, собственно, и платят огромные деньги и позволяют мародёрить и дерибанить их «уважаемые» западные хозяева. Поэтому все понимают, что всё это будет очень небыстро», – сказала адвокат.