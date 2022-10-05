«Хаймарсы на Донбассе и площадь Бандеры у Кремля» – украинские дети рисуют «перемогу»

05.10.2022  01:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Нацизм, Украина
Новости Украины

Компания «Нафтогаз» показала работы участников конкурса детских рисунков «Украина после победы». В нём были задействованы отпрыски сотрудников украинской энергетической компании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди тривиально рябящих жёлто-блакитными цветами рисунков с танками и калинами у хаты попадались откровенно агрессивные по содержанию работы.

Компания «Нафтогаз» показала работы участников конкурса детских рисунков «Украина после победы». В нём были...

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Так, на вопрос конкурса «Какой наши дети видят Украину после победы, и о чем они больше всего мечтают?», 14-летняя Куницкая Елизавета нарисовала карту Украины в границах 1991 года с американскими установками РСЗО «Хаймарс» на Донбассе и в Сумской области.

12-летняя Екатерина Островская изобразила у кремлёвской стены указатель с надписью «Пл. Бандеры».

11-летний Банковский Матвей нарисовал польский, украинский и флаг ЕС, а также вооружённых солдат, сжигающих российский триколор.

А восьмилетний Артём Станиславюк изобразил жовто-блакитного дракона, со стилизованным под вилку трезубом в лапе, огненным дыханием сжигающего человечков с символикой Z. Рисунок озаглавлен фрагментом славящего «нацию» бандеровского клича «Смерть ворогам».

«Дети нафтогазовцев верят в нашу победу и уверены, что Украина будет мирная и цветущая», – пишут организаторы.

 

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