«Хаймарсы» ВСУ снесли здание в центре Донецка

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Сегодня утром украинские РСЗО нанесли удар по центру Донецка, от одного из зданий, где находился торговый центр, фактически остались одни стены, под завалами ещё могут находиться люди.

Видеокадры и фото публикуют местные власти и тг-каналы военкоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, около 8:30 утра украинский нацисты с позиций в н.п. Орловка открыли огонь из РСЗО. Зафиксированы попадания в мебельный магазин и аптеку на пр. Ильича. Также пострадали два многоквартирных жилых дома, здание СТО и кровля ликёроводочного завода.

На данный момент официально сообщается о четырёх пострадавших: ранения получили мужчины 2000, 1976, 1987 и 1971 г.р. Некоторые тг-каналы публикуют информацию о двух погибших. Спасатели разгребают завалы, где могут находиться две сотрудницы круглосуточной аптеки, которые работали на первом этаже. МЧСники организовали обрушения фасада здания на внешнюю сторону и продолжают поиски.

При этом очевидцы сообщают, что сотрудники, которые должны были быть в мебельном магазине во время обстрела, не попали на работу из-за опоздания сторожа, что спасло им жизни.

«Судя по разрушениям, явно нацисты били чем-то мощнее чем РСЗО Град. При этом очевидцы говорят, что слышали работу ПВО. Можно предположить, что удар был нанесен с применением РСЗО HIMARS. Причем били преднамеренно по исключительно мирным объектам», – оценивает ситуацию военкор ВГТРК Андрей Руденко.