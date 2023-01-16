«Хаймарсы» ВСУ снесли здание в центре Донецка

Сергей Вредников.  
16.01.2023 13:25
  (Мск) , Донецк
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня утром украинские РСЗО нанесли удар по центру Донецка, от одного из зданий, где находился торговый центр, фактически остались одни стены, под завалами ещё могут находиться люди.  

Видеокадры и фото публикуют местные власти и тг-каналы военкоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».  

Сегодня утром украинские РСЗО нанесли удар по центру Донецка, от одного из зданий, где...

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Так, около 8:30 утра украинский нацисты с позиций в н.п. Орловка открыли огонь из РСЗО.  Зафиксированы попадания в мебельный магазин и аптеку на пр. Ильича. Также пострадали два многоквартирных жилых дома, здание СТО и кровля ликёроводочного завода.  

 

На данный момент официально сообщается о четырёх пострадавших: ранения получили мужчины 2000, 1976, 1987 и 1971 г.р. Некоторые тг-каналы публикуют информацию о двух погибших. Спасатели разгребают завалы, где могут находиться две сотрудницы круглосуточной аптеки, которые работали на первом этаже. МЧСники организовали обрушения фасада здания на внешнюю сторону и продолжают поиски. 

При этом очевидцы сообщают, что сотрудники, которые должны были быть в мебельном магазине во время обстрела, не попали на работу из-за опоздания сторожа, что спасло им жизни.  

«Судя по разрушениям, явно нацисты били чем-то мощнее чем РСЗО Град. При этом очевидцы говорят, что слышали работу ПВО. Можно предположить, что удар был нанесен с применением РСЗО HIMARS. Причем били преднамеренно по исключительно мирным объектам», – оценивает ситуацию военкор ВГТРК Андрей Руденко.

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