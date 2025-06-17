«Хаймарсы» ВСУ ударили по жилым домам Донецка. Есть погибшие

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Этим утром ВСУ из натовских РСЗО обстреляли жилой район в Донецке, известно о десяти раненых. Есть предварительная информация о погибших.

Удар пришёлся по Ленинскому району столицы ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произведен очередной обстрел укронацистами жилых кварталов города Донецка. Мы находимся сейчас в Ленинском районе, пострадал жилой дом, пострадало два коммунальных предприятия, разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек раненых», – сказал прибывший на место обстрела мэр Алексей Кулемзин.

Работают аварийные бригады и следственные органы.

По предварительным данным, обстрел произведен из РСЗО «Хаймарс».

«Речь идет о трех-четырех прилетах по мирным кварталам. Есть предварительная информация о погибших», – добавил градоначальник.

Обстрел велся по отработанной схеме: второй удар пришелся в момент помощи пострадавшим.

Что касается обстановке на месте прилёта – жилой дом фактически уничтожен. Есть неофициальная информация о пяти погибших. На кадрах военкоров обломки здания и части тел.

«Я удивлён, что сюда прилетело, здесь нет никакой такой инфраструктуры. Здесь живут обычные мирные люди. Здесь люди ходят на завод, который производит конфеты. Конфеты помешали людям, которые решили нас разбомбить?» – говорит один из очевидцев.

По некоторым данным, среди пострадавших двое детей: один с ранением живота, другой с ранением руки.

Также местные паблики сообщают об активации в небе вражеских дронов.