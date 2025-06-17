«Хаймарсы» ВСУ ударили по жилым домам Донецка. Есть погибшие

Сергей Вредников.  
17.06.2025 12:33
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 456
 
Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Этим утром ВСУ из натовских РСЗО обстреляли жилой район в Донецке, известно о десяти раненых. Есть предварительная информация о погибших.

Удар пришёлся по Ленинскому району столицы ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Этим утром ВСУ из натовских РСЗО обстреляли жилой район в Донецке, известно о десяти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Произведен очередной обстрел укронацистами жилых кварталов города Донецка. Мы находимся сейчас в Ленинском районе, пострадал жилой дом, пострадало два коммунальных предприятия, разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек раненых», – сказал прибывший на место обстрела мэр Алексей Кулемзин.

Работают аварийные бригады и следственные органы.

По предварительным данным, обстрел произведен из РСЗО «Хаймарс».

«Речь идет о трех-четырех прилетах по мирным кварталам. Есть предварительная информация о погибших», – добавил градоначальник.

Обстрел велся по отработанной схеме: второй удар пришелся в момент помощи пострадавшим.

Что касается обстановке на месте прилёта – жилой дом фактически уничтожен. Есть неофициальная информация о пяти погибших. На кадрах военкоров обломки здания и части тел.

«Я удивлён, что сюда прилетело, здесь нет никакой такой инфраструктуры. Здесь живут обычные мирные люди. Здесь люди ходят на завод, который производит конфеты. Конфеты помешали людям, которые решили нас разбомбить?» – говорит один из очевидцев.

По некоторым данным, среди пострадавших двое детей: один с ранением живота, другой с ранением руки.

Также местные паблики сообщают об активации в небе вражеских дронов.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить