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Штурмовать Белгородскую область для ВСУ будет проще, чем Курщину, поскольку очень близко от границы до агломерации областного центра.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Белгородчина будет продолжена, это очень сильный шаг. Там сейчас работает одна бригада, если будет введена хотя бы ещё одна бригада, то это будет означать, что бои будут вестись уже на границах белгородской агломерации, это где-то 500 тысяч населения. И им придётся их эвакуировать. В принципе, Белгород уже в зоне достижения украинской ствольной артиллерии. Эта ситуация для ВСУ значительно легче, чем на Курщине. Курск далеко, даже Курчатов далеко, а Белгород очень близко, это большая агломерация. И зайти туда и воевать там – это ещё больший удар по Московии, чем заход на Курщину. Две области – это не одна. Это означает, что оккупация украинскими войсками московских территорий – привычное дело, и все поймут, что это будет продолжаться», – рассуждал Корчинский.

Он также добавил, что «не нужно давать возможность привыкать».

«Потому что как-то и наше население уже слишком привыкло к тому, что мы на Курщине, это не вызывает такой эйфории, и московиты как-то уже привыкли – ну, на Курщине мы сейчас как-то окопаемся, надаём им и так далее. И западные партнёры уже не содрогаются, когда видят все эти новости. А заход на Белгородчину, в новый регион – это очень хорошо», – призывал нацист.