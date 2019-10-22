Хайп вокруг дома Гонтаревой отвлёк Украину от очередного социального преступления Зе-банды

22.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Принятый Верховной Радой закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» поможет новому украинской правительству осуществлять тотальный контроль за доходами граждан и под любым предлогом лишать их социальных выплат.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал глава Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В то время, пока на Украине вовсю обсуждается скандал с хором им. Веревки, спевшем песню в шоу «Квартал-95» о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, из поля зрения широкой общественности выпал вопиющий факт антинародной деятельности нынешнего руководства страны.

Речь идет о законе № 1231, который по настоянию Владимира Зеленского на прошлой неделе приняли украинские депутаты. В нем речь идет о так называемой верификации и мониторинге государственных выплат.

«Избранники народа» предлагают ввести тотальный контроль над всеми получателями социальных пособий на Украине, от студентов до пенсионеров, и со всей тщательностью отслеживать любые их доходы.

Будет создан единый госорган, где будут фиксироваться данные обо всех гражданах, подавших заявление на получение социальной помощи. Будут отслеживаться их банковские счета, проверяться наличие квартир, машин, дачных участков, будут отслеживаться все покупки и денежные переводы.

Кому-то присылают денежную помощь родные и близкие из-за границы, кто-то получил в наследство машину или дачный участок и так далее.

То есть, полный тотальный контроль, который с точки зрения руководства Украины и есть «верификация».

Таким образом, все получатели субсидий и пособий на Украине фактически получают статус мошенников. Мол, на деле их доход куда больше, чем они заявляют, поэтому в господдержке не нуждаются.

Как прогнозируют экономисты, количество получателей субсидий на жилье сразу уменьшится на 400-500 тысяч человек.

На следующем этапе возьмутся за пенсионеров. Естественно, в первую очередь тех, кто проживает в Народных Республиках. У них вновь перепроверят стаж, пересчитают суммы выплат, под любым вымышленным предлогом придумают, как отказать в деньгах.

Все это делается для того, чтобы максимально сократить выплаты старикам, инвалидам, многодетным семьям.

Вместо обещанного роста благосостояния, власть Зеленского делает еще более нищими и так самые обездоленные слои населения», – пояснил представитель ДНР.

Таким образом, по мнению Муратова, единственной задачей как президента Зеленского, так и депутатов фракции «Слуги народа» является уменьшение любыми путями государственной поддержки населения страны, пусть даже путем искусственного уменьшения его численности.