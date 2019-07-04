Хайп вокруг Шария – спецоперация от авторов «убийства Бабченко»

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Вся предвыборная эпопея от первоначальной регистрации блогера Анатолия Шария, возмущённого «майдана» и до её запрета – результат политтехнологической комбинации окружения бывшей киевской власти и остающейся лояльной к Петру Порошенко СБУ.

К такому выводу пришли эксперты в ходе конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суд принял решение, правоохранительные органы, органы центральной власти, ЦИК не предоставили документов, позволяющих утверждать, что эти лица пять лет не находились на территории Украины, ну, не предоставили они документы. Так что суд должен сказать? Что мы прочитали какой-то блог, мы почитали пост «министра фейсбука» (глава МВД Арсен Аваков – ред.), либо ещё какого-то такого товарища, которому больше ставить надо медицинские диагнозы, и мы считаем, что он написал правду, поэтому его пять лет не было на Украине?» – с удивлением отметил украинский юрист Ростислав Кравец.

«У нас документы, всё основывается на справках и выводах компетентных органов. Причём, если мы берём административный процесс, здесь есть откровенные нюансы: обязанности доказывания в административном процессе полностью возложены на ответчика, в данном случае ответчик – ЦИК. ЦИК может предоставить? Не может. Кроме писем, заявлений и «возможно не проживал» – это мы говорим про Шария.

Что про Клюева – он находится в Донецке, у нас Донецк уже не Украина? Ну ладно, мы от Крыма отказались, давайте быть откровенными. У нас даже прошлый президент три последних года крымчан с Новым годом не поздравлял. Если сторонники гражданина Порошенко считают, что так называемое ОРДЛО – это не Украина, я так подозреваю, что тут надо СБУ с ними хорошо поработать, это же сепаратизм, государственная измена», – добавил юрист.

В свою очередь украинский политолог Кирилл Молчанов выразил уверенность, что это не просто авантюра окружения Порошенко, но и спецоперация СБУ со знакомыми лицами.

«Я придерживаюсь версии, что вся эта эпопея в начале от запрета на регистрацию, потом опротестование регистрации, по факту опять запрета на регистрацию – изначально всё это было инспирировано окружением бывшего президента, и это у них был политтехнологический ход. Тут ссылались на Бойко (киевский журналист Владимир Бойко – ред.), как раз с ним общался на тему: о том, что весь этот «майдан» был инспирирован агентами СБУ, говорит тот факт, что хотя бы нападавший на корреспондента «Страны.уа» – это некто Цимбалюк, который и был так называемым подсадным киллером по «делу об убийстве Бабченко», это же агентура, которая раскрыта.

Во-вторых, все эти решения выносил верховный суд, который отреформирован Порошенко. То есть, это судьи, которые являются также достаточно управляемыми предыдущей властью. Потому что не может один и тот же суд принимать абсолютно противоположные решения», – заявил Молчанов.