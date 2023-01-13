Хайпожоры усих краин в одну кучу геть: Собчак вступила в переписку с Гончаренко

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак вступила в публичную переписку с печально известным украинским депутатом Алексеем Гончаренко, который обвинил либералку в том, что она «отговаривает россиян митинговать».

«Звезда фильма «9-я рота» (Артур Смольянинов – ред.) признался, что поддерживает Украину, и если бы он воевал, то выступил бы на стороне Украины. На это приспешница Путина Собчак заявила, что актеры не должны говорить про войну, и даже больше – россиянам не надо выходить на акции протеста против войны», – написал Гончаренко.

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Видимо, разглядев в хамской орфографии украинского депутата родственную душу, либералка поспешила ответить. Как бы нападая, Собчак дает подробный отчет о своих антироссийских взглядах.

«Я уже давно заметила, что вы постоянно врёте обо мне. В чём цель вашего вранья? Сначала пытаетесь писать обо мне письма госсекретарю Блинкену и в ЕС Боррелю о том, что я, якобы, крестница Путина (этот фейк уже как «план Даллеса» – сто раз опровергнут) и поддерживаю в***у, хотя в Сети можно найти уже сотни моих высказываний о в***е, начиная аккурат с 24 февраля. Не говоря о том, что я единственная, кто говорил о Крыме, как о части Украины в 2018 году в статусе кандидата в президенты», – оправдывается Ксения.

Несколько раз выматеревшись, Собчак пригласила Гончаренко на интервью. Польщенный вниманием «блондинки в шоколаде», украинский депутат поспешил ответить.

«Ксения меня обвиняет, что я пытаюсь «возбуждать ненависть ко всем русским». Как будто это плохо. Я не понимаю, что не так? Именно это и делаю. Единственные русские, к которым я не имею претензий – это те, которые с оружием в руках борются со «зрелым и адекватным» (так Ксения говорит) Путиным», – написал Гончаренко.

Он сообщает, что запросил разрешение на интервью с Собчак в Госдепартаменте США и получил добро. При этом выдвинул гражданке России и Израиля свои требования: беседовать в прямом эфире «без вмешательства кого-нибудь из команды», и предоставление себе и Собчак равного времени.

Либералка, похоже, наконец, сообразила, с кем связалась, но все-таки продолжила дискуссию. Она заявила, что у нее много дел, помимо «срача» с Гончаренко, но она готова взять у него интервью, и никаких дебатов в прямом эфире вести не намерена. Также она попеняла украинскому депутату за то, что он бросает трубку, когда ему звонят ее сотрудники.

Гончаренко тоже пришлось оправдываться перед своими подписчиками за переписку с москалькой. Он пишет, что хотел вывести ее на чистую воду, чтобы украинцы не смотрели ее в ютубе.

«И что? Ксения проявила жест доброй воли и перегруппировалась. Вот вам и демократия, Ксения Анатольевна. Вот вам и легендарные питерские подворотни. Ссыкливые люди, ссыкливая страна, ссыкливое общество. А и процитирую вам классика, пани Собчак: «Для эго любых размеров есть гробик в моём Некрополе», – написал Гончаренко.

Примечательно, что украинский депутат ни разу на написал имя и фамилию своей визави с маленькой буквы, что он обычно практикует в отношении России и ее политических лидеров. Он также ни к селу, ни к городу процитировал, хоть и с грамматической ошибкой, рэпера-иноагента, обозвав его «классиком». То есть русскую культуру Гончаренко так и не отменил по законам военного времени – более того, не оставляет надежды вписаться в либеральный дискурс страны-оккупанта.

Что же касается Собчак, то, судя по всему, хайп на переписке с малограмотным украинцем потребовался ей, чтобы замять скандал. Накануне Федеральная налоговая служба заблокировала счета двух фирм журналистки за неуплату налогов. Собчак владеет 51% каждой компании. Они недоплатили в бюджет 484 тыс. рублей налогов, включая пени. При этом 34 тыс. из них уже аннулированы, потому что ФССП не смогла разыскать имущество, на которое можно было обратить взыскание. Притом что выручка компании в 2021 году составила 38 млн рублей.