Хайруллин анонсировал начало Авдеевской освободительной операции

Российская армия заканчивает окружение Авдеевки и взятие под контроль всех линий снабжения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкор рассказал, что сейчас российская армия захватывает основное золохранилище близ авдеевского Коксохима, что позволит взять огромный завод в огневой мешок.

«Как золохранилище будет взято, так весь Коксозавод будет под огневым контролем.

Учитывая, что единственная линия снабжения Авдеевки – через Орловку. И если мы начинаем там наступление и занимаем золохранилище, украинцам будет очень тяжело снабжать группировку, которая там находится. В Авдеевке у них не так много войск, основные войска у них в Орловке.

То есть, если золоотвал остаётся за нами, мы полностью контролируем этот район. Мы видим первую фазу Авдеевской освободительной операции. Надеюсь, она будет успешно развиваться», – заключил Хайруллин.