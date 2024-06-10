Хайруллин: Донецк оживает, началась расчистка аэропорта

После освобождения Авдеевки заметно ожил один из прифронтовых районов Донецка, который жители города покидали из-за постоянных обстрелов.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке произошли изменения по мере того, как Россия пришла – в город пошли деньги, начали восстанавливать, бизнес начал оживать. Это не совсем с Авдеевкой связано. А то, что Киевский район, который как раз выходит на Авдеевку, там – да, стало потише.

Буквально неделю назад через Киевский район ездил к своей «Славянке», было перекрыто, нужно было объезжать по дворам, смотрю, все люди во дворах сидят уже, зелень. Ну, дончане такие – их особо нельзя было и в то время испугать, всё равно сидели. Но сейчас видно, что народ подтянулся в Киевский район, стало поспокойнее.

Но есть там Петровский район, микрорайон Текстильщик, там напротив Константиновка, Парасковеевка, они близко к этому району, и там обстреливают. Текстильщик – это спальник, типа Черёмушек московских, стрельба такая идёт, а там жизнь кипит. Народ к почте стоит, почту пооткрывали, по магазинам ходит, прям видно, что жизнь бурлит. И всё гремит, всё шатается», – рассказал Хайруллин.