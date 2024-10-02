Хайруллин: Мы ещё далеко не достигли пика мощности применения КАБов

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Тенденция, по которой Россия развивает использование высокоточных планирующих авиабомб движется в таком направлении, что в скором времени у ВСУ вообще не останется возможности скрыться от ударов.

Об этом в своём видеоблоге рассказал военный эксперт Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас высокоточные бомбы применяются массово на постоянной основе. Более того, это применение, которое началось с середины прошлого года, по динамике показывает, что идёт активное освоение этого оружия. Мы на пиковую мощность его применения ещё не вышли. По ряду причин. Одна из ник – Су-34, хорошая машина, но его всё время критиковали за то, что он «слепой». Он не мог близко подлетать к линии фронта, ПВО боялся, не было бомб для него. А сейчас у нас весь парк Су-34, который работает на фронте, это порядка 120 бортов, работает в модернизации «М». Допилили этот комплекс, с прошлого года все машины переоборудовали, там и оптический комплекс, и электронные блоки, очень серьёзная модернизация именно прицельная», – рассказал Хайруллин.

«Плюс появились в прошлом году три производственные линии для высокоточных бомб. Мощность не знаю, но фактически это отдельные заводы по производству КАБов. То есть сейчас идёт насыщение фронта этим высокоточным бомбовым оружием. Я напомню, это «оружие Победы». Плюс летом мы начали впервые применять в модернизации КАБ трёхтонные бомбы. Этого в мире вообще никто не делает. Укропы раньше в бетоне прятались, в многоэтажной застройке, это означает, что теперь они нигде не могут спрятаться», – добавил военкор.