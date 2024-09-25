Хайруллин объяснил, в чём состояло «безумие украинского командования», решившегося на курскую авантюру

Максим Столяров.  
25.09.2024 16:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Украина


Положение на фронте в целом и неумолимое наступление с разным темпом армий РФ показывает, что вторжение ВСУ в Курскую область – это абсолютно несопоставимый русскому продвижению масштаб. Поэтому ничего  не изменилось бы в принципе, если бы даже значительные силы ВС РФ перебросили с Донбасса на Курщину.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Положение на фронте в целом и неумолимое наступление с разным темпом армий РФ показывает,...

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«Если посмотреть сейчас на линию фронта, учитывая, сколько войск у нас на этом направлении работает, эта атака на Курск вообще не могла ничего изменить. Надеяться, что снимут хоть одну армию, допустим, на Покровском направлении пять армий сейчас работает, даже если бы одну сняли, было бы четыре – ничего бы не изменилось. А наши вообще не пошевелились. Там новый 7-й корпус работает.

Ну, продвинулись на 20 километров, там купировали всё, а дальше работают. Потому что масштабы у нас и у укропов совершенно другие. Такой комариный укол не мог ничего изменить.

Сейчас видно, что с точки зрения тактики, это чистое безумие, думать, что такие массы остановят. Ну, четыре армии наступало бы. Из-за Курска снимать семь армий что ли? Чтобы чувствительно было, надо с Покровского хотя бы две армии. Так рядом на Южно-донецком направлении 4 армии работает, а на Торецком ещё две армии. Группа войск западная, там большое расстояние, там две армии, но там несколько сюрпризов для укропов приготовлено. И далее – Херсонское, Запорожское направление – ещё 4 армии», – перечислил Хайруллин.

«И они открыли фронт курский, и как они эту всю мощь собрались остановить одним контрударом? Масштабы совершенно другие. Как они надули этот пиар, и как он сдулся, когда реальное положение дел знаешь», – добавил военкор.

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