Хайруллин рассказал, как избежать ненужных разрушений при освобождении городов

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Чтобы не допустить тотальных разрушений, как при освобождении Артёмовска, российской армии следует брать города противника в осаду и принуждать к сдаче.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бахмут – это плохой пример, нехарактерный для наших боевых действий. Мариуполь был огромный город, заходили, и он близко так не пострадал, как Бахмут. И что теперь делать с этим Бахмутом – никто не знает», – сказал Хайруллин.

Он уверен, что другие города следует брать в длительную осаду и принуждать обороняющихся к сдаче.

«Другие города, по крайней мере, будут стараться. Я общаюсь с нашими планировщиками, и они говорят, что нет задачи стирать с лица земли города. Есть мнение, что даже Авдеевку стоит обойти, и двигаться дальше, и пусть гарнизон там в осаде сидит, потом сами сдадутся. У нас есть силы – и чтобы осаду держать, и чтобы двигаться дальше. Проблем с личным составом, как осенью, у нас нет», – резюмировал военкор.