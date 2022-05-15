Хакамада: В войне на Украине виноваты США. Их расчет на бунт в России не сработает

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Новости Украины

Украина – это всего лишь придирка Запада к РФ, потому что можно было бы по всем вопросам давно договориться.

Об этом в эфире телеканала «RTVI» заявила либеральный политик и общественный деятель Ирина Хакамада, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия может падать в экономическую бездну до бесконечности. Очень много ресурсов. И терпение народа не ограничено. Поэтому надеяться на эти бунты Западу не стоит. Не знаю, на что Западу стоит надеяться. Я вообще не поняла этой заварухи. Запад мог бы давно всё остановить», – уверена либералка.

«Каким образом?» – уточнила ведущая Марианна Минскер.

«Все понимают, что Украина – это всего лишь придирка. Если бы Запад отступил и не заявлял, и не стимулировал, чтобы Украина стала членом НАТО, это болезненная точка для российской власти, то может быть ничего бы, и не было», – предположила Хакамада.

«А сейчас как Запад мог бы это остановить?» – спросила Минскер.

«Найти компромисс в переговорах международных, что давайте действительно, мы с Советом безопасности, включая Россию, гарантируем безъядерный и при этом защищённый статус Украины. То есть она не входит в НАТО. У неё нет ядерного оружия. И одновременно на неё никто не нападает. Была уже такая переговорная позиция. И Восток – ДНР, ЛНР, остаются в рамках Украины, но с очень большой автономией. Если бы Штаты на это согласились и обменялись с Россией на что-нибудь другое. Всегда есть чем торговать. Всегда есть какие-то ресурсики. У нас они меньше, но есть. Можно было поговорить о других странах влияния – Сирия, Афганистан и так далее, то всё бы закончилось», – ответила политик.

«А почему этого не происходит? Почему Запад не идёт на такие уступки?», – попросила объяснить ведущая.

«Надеются, наверное, на голодные бунты и снесение власти. Но нельзя вмешиваться в чужие дела таким образом», – подытожила Хакамада.