Хакер из Харькова погорел на продаже базы данных украинской таможни
В Харькове злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла 3 тысячи долларов США, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями харьковской полиции за процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры разоблачили в таких действиях 35-летнего харьковского предпринимателя”, – говорится в сообщении.
Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов. Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США.
Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюте, а общение с заказчиком – через засекреченные каналы мессенджеров.
Киберполиции провела обыск в его доме. Изъято флэш-носитель и компьютерную технику. Изъятую технику направили на экспертизу.
Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.