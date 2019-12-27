Хакер из Харькова погорел на продаже базы данных украинской таможни

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Харькове злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла 3 тысячи долларов США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

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“Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями харьковской полиции за процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры разоблачили в таких действиях 35-летнего харьковского предпринимателя”, – говорится в сообщении.

Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов. Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США.

Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюте, а общение с заказчиком – через засекреченные каналы мессенджеров.

Киберполиции провела обыск в его доме. Изъято флэш-носитель и компьютерную технику. Изъятую технику направили на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.