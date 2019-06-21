21.06.2019, Киев, Елена Острякова
 
Закарпатье, Косово, Местная власть, Политика, Украина
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Хакеры напомнили о Косово на сайте Ужгородского райсовета

Официальный сайт Ужгородского райсовета был сегодня атакован хакерами.

Об этом сообщает сайт UA-Reporter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как утверждало издание еще в полдень, на главной странице сайта открывалась картинка с надписью на сербском языке «Косово – Сербия, Крым — Россия». Внизу страницы есть надпись вероятных хакеров-авторов атаки “WAB Evolution hackers”.

В настоящее время работа сайта восстановлена.

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