Хакеры напомнили о Косово на сайте Ужгородского райсовета

21.06.2019, Киев, Елена Острякова

Официальный сайт Ужгородского райсовета был сегодня атакован хакерами.

Об этом сообщает сайт UA-Reporter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как утверждало издание еще в полдень, на главной странице сайта открывалась картинка с надписью на сербском языке «Косово – Сербия, Крым — Россия». Внизу страницы есть надпись вероятных хакеров-авторов атаки “WAB Evolution hackers”.

В настоящее время работа сайта восстановлена.