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Новости Украины

Поддержка нацистско-террористического режима Украины американскими разведслужбами давно является секретом Полишинеля. С 2014 года ЦРУ полностью подмяло под себя деятельность СБУ и, как клевещут злые языки, на верхнем этаже известного здания по улице Владимирской в Киеве девятый год шурует координационный центр главной шпионской службы Соединенных Штатов.

Соответственно, военная разведка ВСУ ГУР находится под контролем разведупра минобороны США (РУМО), а полевую деятельность осуществляют британские союзники США из МИ6 и войск спецопераций.

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Было бы странно, если бы эти структуры не приняли активное участие в войне Украины против России, снабжая укронацистов свежей оперативной информацией и планируя террористические акты с прочими «контрнаступами».

Не отстают и другие западные спонсоры войны на Украине.

Уже в марте этого года стало известно, что к границам Белоруссии, Молдавии и Украины натовцами стянуты средства радиоэлектронной разведки, а в воздушном пространстве круглосуточно действуют самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и сопровождения (ДРЛО), сливающие разведывательную информацию бандеровцам в режиме реального времени.

С появлением у ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS и их германских и британских аналогов, стало известно, что американская и натовская спутниковая группировка не только следит за передвижением союзных войск от линии боевого соприкосновения в глубину тыла, но и осуществляет целеуказание для ударов высокоточных ракет.

В США всё чаще всплывает информация, что собственные разведданные ВСУ, дополненные сводками западных разведслужб, помогают украинцам убивать российских солдат и офицеров, о чём, в частности, ещё в мае сообщало издание The New York Times.

Хотелось бы поправить американских журналистов: скорее, это ВСУ используют для убийства российских солдат западные разведданные, дополненные собственной информацией. Несоответствие потенциалов налицо.

21 сентября, в телевизионном интервью о начале частичной мобилизации в стране и войне коллективного Запада против России, министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что прямо сейчас против нас задействовано 70 военных и свыше 200 гражданских спутников США и их союзников, что, в общем, тоже не секрет, поскольку подробные спутниковые снимки мест боевых действий коммерческой компании Maxar Technologies давно заполонили паблики и ТГ-каналы.

Следует напомнить, что Maxar Technologies является гражданской компанией чисто номинально, поскольку его руководством заключен 10-летний контракт с Пентагонов на сумму $3,24 млрд.

Так вот, спутники именно этой компании вели съёмку НПЗ в Новошахтинске за три дня до удара по нему украинских беспилотников.

Это как раз не удивительно, поскольку американское законодательство считает коммерческие спутниковые снимки выше определённого разрешения разведданными и не разрешает компаниям передавать их кому-либо, за исключением Пентагона.

Сугубо личное мнение. Данные с коммерческих спутников погоды для ВСУ не делают. Если «боевые укропы» и впрямь использовали снимки Maxar для атаки на Новошахтинский НПЗ, то, по результатам видно, что она практически равна нулю.

Как-то раз довелось читать, что всушники обрабатывали чёткие снимки с гражданских спутников специальными программами для извлечения информации о рельефе местности с целью последующей закладки данных в навигационные системы БПЛА-камикадзе. Смысл: использование слепых зон российских ПВО, а также устранение возможности перехвата ручного управления нашими средствами РЭБ.

Получилось так себе: из двух БПЛА, вылетевших для удара по НПЗ, один попал в «молоко», а другой поразил теплообменник, не причинив особого вреда объекту атаки.

По всей видимости, помимо компании Maxar, серьёзную помощь ВСУ оказывает и группировка спутников Starlink и соответствующее оборудование технократического деляги Илона Маска. Именно так штабы фронтовых частей и подразделений тактического звена ВСУ имеют постоянный выход в интернет с каналом до 200 мбит/сек.

Однако с тех пор, как заботу о разведке и целеуказании украинских ударных сил и средств взяли на себя Пентагон и НАТО, их эффективность сильно улучшилась.

И вот, подоспели документальные доказательства передачи американцами разведывательной информации и целеуказания ВСУ, полученных с военных спутников Пентагона.

Хакерская группа «Берегини», работающая против нацистского режима Зе-хунты и его хозяев, буквально на днях получила и опубликовала первый пакет документов, свидетельствующих, что ВСУ получают от РУМО информацию о целях для ракетно-артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам в ЛДНР и освобождённых областях бывшей Украины, передвижении российских войск, а также данные об ослабленных местах союзной обороны, где сосредоточено мало радаров и средств ПВО, что позволяет увеличить эффективность огня ствольной и реактивной артиллерии ВСУ.

«Берегини» сообщают, что эти документы получены группой из нескольких источников, в результате утечки секретных данных из штабов ВСУ.

Это, товарищи, настоящий документ, а не какая-то топорная подделка ЦИПсО, из которого видна квалификация источника.

Обращает на себя шапка документа: секретно, для украинской стороны. И далее:

«Данная информация предоставлена исключительно в разведывательных целях для разработки потенциальных оперативных усилий. Она не может быть передана каким-либо внешним и внутренним судебно-процессуальным органам в юридических или административных целях».

Разведсводка РУМО для ВСУ представляет собой таблицу, в которой указаны точные координаты цели, её кодовое обозначение по стандартам НАТО, а также точное время обнаружения.

С учётом принятого в США порядка датирования событий «год – месяц – день», разведсводка составлена 8 июля текущего года.

Как можно заметить, большинство разведанных объектов российской группировки относится к категории SA – зенитно-ракетные комплексы ПВО, а также радары артиллерийской разведки «Зоопарк».

Очевидно, что российские комплексы ЗРК укропня люто ненавидит, поскольку они практически обнулили парк «повитряных сил» ВСУ и сильно снизили эффективность ударов ракетно-артиллерийских войск укронацистов, включая РСЗО «хаймарс».

Что касается комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк», то даже специалистами НАТО он признан лучшим в мире для контрбатарейной борьбы.

Из документа напрямую вытекает, что точностью ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам российской стороны ВСУ обязаны исключительно таким вот разведсводкам, передаваемых Пентагоном и НАТО с военных спутников, по которым можно судить о насыщенности тех или иных объектов средствами ПВО и контрбатарейной борьбы.

К сожалению, не вступая в военный конфликт, сбивать работающих на ВСУ орбитальных надзирателей и информаторов мы не можем. Вероятно, ослеплять их электронно-оптическими средствами без угрозы ответных мер также не выйдет.

Из очевидных методов противодействия – создание ложных целей и массовое использование передовых средств маскировки, снижающих заметность военной техники в оптическом и радиолокационном диапазоне, искажающих сигнатуры опознавания целей для всех видов разведки противника.

Но самое главное – вычислять и выбивать на регулярной основе штабы и прочие навязшие в зубах «центры принятия решений», в которых верховодят натовцы. Шойгу сообщил, что в Киеве действует один такой, на 150 импортных рыл. Долго будем тянуть с «калибровкой»?