Хакеры взломали используемую ВСУ американскую программу управления войсками

01.11.2022  16:33 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Кибервойна, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Хакеры взломали американскую программу управления войсками, которой активно пользуются в ВСУ.

Об этом сообщает канал «Джокер ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хакеры взломали американскую программу управления войсками, которой активно пользуются в ВСУ. Об этом сообщает...

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Накануне канал опубликовал ролик, где украинский солдат хвастается современными технологиями и программным обеспечением, позволяющим руководить действиями подразделений на фронте и следить за манёврами противника в режиме онлайн.

ВСУшник также бравировал тем, какие русские недалёкие, пользующиеся бумажными картами.

«Джокер ДНР» представил видеоролик, где наглядно демонстрируется уязвимость ПО на примере американской программы «Дельта». Там указаны данные о расположении частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава, а также информация о войсках противника с регулярными обновлениями, поступающими от разведки.

На кадрах демонстрируется свободный доступ к программе – условные обозначения разведданных и позиций ВСУ переставляются в произвольном порядке.

«Я заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA (и не только) своим вирусом – своей идеей. А ещё я там немного изменил данные, попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же всё исправите? Иногда лучше пользоваться бумажными картами. Интересно, а американское командование догадается, что с их DELTA тоже может произойти неприятность благодаря украинским клоунам?», – написали авторы канала.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что теперь ВСУ ждут определённые неприятности.

«Очень удобная фигня. То, что наши спецслужбы получили к ней доступ, говорит о том, что мы теперь знаем всё о противнике и знаем всё то, что враг знает о наших силах и средствах и их размещении», – прокомментировал Безсонов.

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