27.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия
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Хакеры взломали сайты двух белорусских телеканалов


Группа сочувствующих Беломайдану хакеров, называющая себя «Кибер-партизаны», взломала в субботу вечером  сайты двух белорусских государственных телеканалов («Беларусь-1» и ОНТ) и запустила кадры жестких задержаний протестующих силовиками.

«Лег БТ, после трансляции жестоких сцен со стороны силовиков в прямом эфире. ОНТ также транслировали материал, но короткое время. А ребята молодцы!» – написали хакеры в своем телеграм-канале.

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Поддерживающий протесты Левон Вольский, который называет себя «музыкантом-партизаном», приветствовал акцию хакеров, поздравив с «очередной победой».

«Надеюсь, она будет не последней. Еще больше надеюсь, скоро все закончится победой, и нам не нужно будет заниматься этим. Закопаем наше оружие до худших времен и будем заниматься созданием нового государства и новых телеканалов. И вы свои таланты приложите к установлению новой белорусской кибер-культуры», – сказал Вольский.

Раннее «Кибер-партизаны» взламывали сайт белорусской Академии МВД, а также выкладывали в Сеть личные данные правоохранителей.


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