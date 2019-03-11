Хакеры запустили трансляцию гимна СССР по всей Украине

11.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Хакеры взломали несколько веб-камер в общественных местах Украины и запустили через эти устройства трансляцию гимна СССР, советских песен и даже обращения Владимира Путина. Подборку роликов, записанных в разное время в разных городах в предыдущие месяцы, опубликовал портал «Русская весна».

Интересно, что жители Украины трансляцию запрещенного после Евромайдана музыкального контента в большинстве случаев встречали с улыбкой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”. Об этом свидетельствуют кадры, сделанные не только в офисах и магазинах, но и в зале заседания одного из украинских госучреждений.

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