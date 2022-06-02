Халява впрок нейдёт. Как русская армия приближает день украинской незалежности

Новости Украины

На Украине появился очередной свято-новодел – некий «день украинской державности». Повелением Рады отсчет этой самой «державности» предлагается задним числом вести от Крещения Руси в 10 веке н.э. Видимо, в пику России. Хотя козе понятно, что князь Владимир, гоня подданных креститься в реку, совершенно не думал ни о какой украинской государственности, которая возникнет спустя тысячу лет.

Да что там говорить, в 988 году н.э даже о русской государственности в ее исторически сложившемся виде, как империи, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана, никто не думал.

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Так что сконструированное киевскими пропагандистами свято носит такой же искусственный и выморочный характер, и как и вся остальная идеологическая надстройка украинского государства в его теперешней версии. Выморочное – а значит, не имеющее никакой перспективы укорениться в обществе и когда-либо стать не «присутственным днем» чиновников и «активистов», а действительно чем-то общенародным.

Во всей этой истории радует лишь то, что, судя по всему, жители минимум пяти бывших украинских областей точно не будут принимать участия в празднествах по этому сомнительному поводу.

Самое же гнусное в этом празднике переписывания истории задним числом – что происходит оно на фоне вымарывания из календаря действительно ставших всенародными праздников типа Дня Победы. Который в этом году на Украине не праздновался вообще и был объявлен обычным рабочим днем.

Хотя нет – на освобожденных территориях он, все-таки, праздновался. Там привычно горел Вечный огонь на мемориалах, реяли знамена Победы на флагштоках, шагал по площадям «Бессмертный полк» – и все это словно немым укором в адрес территорий неосвобожденных. Как в старом советском анекдоте про «два мира – два Шапиро».

Но вернемся ко «дню державности». Остряки уже успели пошутить, что появился он аккурат в тот момент, когда самой сущности – то бишь державности – уже не осталось. Вытекла вся, испарилась сквозь прорехи, оставленные многими годами борьбы за право лежать пластом под американским сапогом.

Тем не менее, если уж серьезно говорить об украинском «патриотическом календаре», то стоит признать, что несмотря на обилие в нем всяческих дат – тут и день державности, и день соборности, и день конституции, и день незалежности – все они носят фиктивный, ненастоящий характер.

Украинская незалежная элита старого, еще компартийного образца наверняка что-то такое знала или, по крайней мере, догадывалась, раз столько лет ставила себе в заслугу исключительно мирный и бескровный характер обретения незалежности, а также то, что Украина до 2014 года была единственной, исключая Беларусь и Казахстан, постсоветской республикой, которая миновала период войн с соседями за межу. Но потом бывших партийных секретарей сменили выкормыши кратких курсов имени Сороса – и понеслись клочки по закоулочкам.

Историческая партия эсеров писала на своем знамени «В борьбе обретешь ты право свое». Подразумевая, что никакие права не даруются сверху, а обретают плоть и кровь – только будучи выстраданными и завоеванными ценой собственных усилий. Перефразируя этот эсеровский лозунг и спроецировав его на украинскую ситуацию, мы увидим, что доставшееся даром парадоксальным образом не идет впрок. Оттого и не шли дела, «не ловился крокодил и не рос кокос» в незалежной Украине все последние четверть века – по какому феншую ни рассаживай местных гетьманов с депутатами и какую конституцию для них ни придумывай.

В этом смысле настоящим днем украинской незалежности станет день окончания нынешней войны, когда бы она ни закончилась. Потому что только по итогам войны Украина получит свою настоящую – законную и легитимную территорию. В тех пределах, которые сможет защитить и переварить.

И именно на той территории, которую удастся сохранить и отстоять от России, и будет дальше развиваться «украинская державность» – в любом ее виде. Или вообще – не сохранит и не будет. А державность образца 1991 года досталась даром, без всякой связи с какой либо предыдущей борьбой за нее, потому и посыпалась так легко и быстро. Искусственно склеенный геополитический кадавр просто не выдержал испытаний реальными историческими встрясками.