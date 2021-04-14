Халявный «Patriot»: Чем Украина рассчитается за американские зенитки?

14.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Даже всего оборонного бюджета Украины не хватит на то, чтобы закупить у США зенитные ракетные комплексы «Patriot».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Голос» и бывший боевик АТО Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Костенко, озвученная главой Офиса президента Андреем Ермаком идея о размещении американских ЗРК на Украине не выдерживает критики, если только речь не идет о подарке со стороны Штатов.

«Если мы говорим конкретно о комплексах, то даже всего бюджета, который выделяется непосредственно на развитие наших Вооруженных сил, там 22 миллиарда (менее миллиарда долларов США, – ред.), то его не хватит на то, чтобы обеспечить Украину этими комплексами. Они очень дорогие.

Но я не знаю, о чем речь – он говорит, чтобы нам предоставили это как помощь или о том, чтобы мы покупали. Если покупать, то это действительно проблема – они очень дорогие для нас, и мы этот вопрос прорабатывали», – завил Костенко.

В 2018 году соседняя Польша подписала контракт о покупке у США ракетных комплексов Patriot за $4,7 млрд. Аналогичные установки закупила и Румыния, потратив почти 4 миллиарда долларов.

Остаётся только догадываться, что власти Украины могут пообещать США в обмен на возможную «бесплатную» поставку «Патриотов». Самый ценный из оставшихся ресурсов – украинские чернозёмы – как известно, уже был открыт для продажи западным корпорациям решением Верховной рады в обмен на кредит МВФ.