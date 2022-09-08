«Хам и продажная тварь»: Артемий Троицкий оскорбил Михалкова и Шнурова

Вернувшаяся в Россию популярная певица Алла Пугачева не будет осуждена за то, что покинула страну в начале спецоперации на Украине и молчала в ответ на позицию своего мужа Максима Галкина, который неоднократно негативно высказывался о российских военных и СВО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бежавший в Таллин российский музыкальный критик Артемий Троицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Троицкого, рейтинг и влияние Пугачевой настолько высоки, что бороться с ней невыгодно власти.

«Священная фигура, несомненно, поскольку понятно, что как Брежнев в свое время, следом за ним и Горбачев – все они были (а теперь Путин, разумеется) – мелкие политические деятели эпохи Аллы Пугачевой, с этим все понятно. Естественно, Аллу Пугачеву трогать никто не будет, поскольку это было бы крайне контрпродуктивно, крайне непопулярно и, в первую очередь, непопулярно у тех, кто Путина больше всего любит и поддерживает. А именно, у тех, кому за 50, кому за 60. Это люди, в жизни которых Алла Пугачева сыграла огромную роль», – заявил Троицкий.

Он также оскорбительно высказался в отношении режиссера Никиты Михалкова, который поддержал спецоперацию, назвав его бесталанным лгуном.

«Конечно же, Никита Михалков – эпигон [подражатель]. Он эпигон, фильмы у него мастеровитые и из-за этого они имели большой успех в России, отчасти даже за границей, но выдающимся, оригинальным режиссером я лично его никогда не считал… Я с ним никогда не дружил, особо не общался, но я регулярно играл с ним в футбол в команде против него, как правило. Была наша, такая рокерская команда, и была команда Михалкова и его каких-то товарищей по кинематографу, и мы регулярно проводили футбольные матчи. Судя по тому, как вел себя Михалков на этих футбольных матчах, то он, во-первых, хам, абсолютный хам, он все время хамил, матерился, орал на всех и так далее. Во-вторых, он врун и жупел, он постоянно симулировал, что кто-то его снес, что кто-то рукой мяч задел и так далее. Врал постоянно», – утверждает критик.

По его мнению, некогда оппозиционный музыкант Сергей Шнуров, известный своими остросоциальными песнями, но занявший патриотическую позицию, сделал это ради денег.

«Я просто понял, что это продажная тварь. Я с такими людьми в принципе не общаюсь, даже если они способные музыканты или талантливые писатели. И со Шнуровым, и с Сукачевым, и с некоторыми еще людьми, у которых когда-то была репутация бунтарей и честных прямых ребят, с ними произошла абсолютно одинаковая история, а именно – дела их покатились под горку, а жить хочется на широкую ногу – так, как они привыкли. Поэтому, естественно, они тут же соблазнились на всякие подачки, которые им посулили в администрации президента, а также еще фонды, спонсоры и так далее», – говорит Троицкий.