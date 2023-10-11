ХАМАС был создан Израилем как ручной террорист против ФАТХ – Евстафьев

Израильские политики повторяют концепцию одного украинского персонажа, обещавшего сделать Крым безлюдным. Потому что ни русских, ни арабов на Западе никогда не считали равными себе биологически.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, объективная история крайне проста и крайне цинична, абсолютно демонстрирует политику Запада – это воплощённое в каких-то концепциях, в болтовне лицемерие. Почему молчали про Донбасс? Про обещания сделать Крым безлюдным? Кстати говоря, многие израильские политики фактически повторяют обещание известного персонажа сделать Крым безлюдным, только применительно к Газе. Потому что мы никогда не считались для них представителями равного западному человеку биологического вида. Да, они нам улыбались, они брали у нас деньги. Это наши нувориши, которые по Европам очень любили разъезжать, рассказывали, как они дают большие чаевые и как перед ними все стелятся. Это всё правда. Но только равными себе людьми они нас никогда не считали. Любого российского олигарха, бизнесмена, политика не считали на Западе себе равным. Даже официант, если только он не арабского происхождения», – подчеркнул он.

Политолог рассказал, что лично был знаком с человеком, который создавал ХАМАС – исламское движение сопротивления, и это был генерал армии Израиля.

«Что касается ситуации в Израиле, то я был знаком с человеком, который вот этот самый ХАМАС террористический, уже это надо откровенно говорить, как организацию создал. Это был очень далёкий 1990 год, это был первый и последний мой заезд в Израиль, и это был израильский военный в чине генерала. Я тогда молодой дурак был в делегации тоже генералов, но советских. Что называется, был к ним пристяжной, как работник института США и Канады. Я вышел, и второй израильтянин, такой мудрейший человек, очень глубокий, ныне к сожалению покойный, который создавал Израиль, говорит: ну что, как тебе? И я что-то начал мямлить, потому что мне не очень понравилось, что я там услышал. И тогда этот мудрейший человек, вывезенный в 20-е годы из какого-то белорусского местечка, сказал: запомни, это идиот. Я с ним служил, он просто идиот. Он не понимает, что он делает. И это всё закончится плохо», – пояснил эксперт.

Он добавил, что любая попытка иметь ручных террористов всегда заканчивается плохо – они выходят из-под контроля и поворачивают оружие против своих хозяев.

«Она закончилась плохо для американцев событиями 11 сентября 2001 года, она закончилась плохо для англичан, когда были теракты в Лондоне, и это ещё только начало. Она закончилась плохо для саудовцев в своё время, она закончилась плохо для израильтян. Такое всегда неморальное поведение, политически циничное поведение с выходом за рамки морали, поддержкой откровенных террористов, потому что это твой террорист, и он может уничтожить не твоих террористов. Ведь мы же не рассказываем, как этот самый террористический ХАМАС пришёл к власти в Газе, захватил власть практически монопольно – сколько было убито членов Организации освобождения Палестины ФАТХ, того же Народного фронта освобождения Палестины, такой левой коммунистической организации, сколько? Счёт шёл на тысячи, на десятки тысяч убитых, включая членов их семей. И никто тогда не чирикнул, потому что к власти Израиль приводил в Газе своих террористов. И вывели дивизию, которая держала Газу. Вот теперь начал прилетать этот бумеранг», – заключил Евстафьев.