ХАМАС успешно прорвал противоракетную оборону Израиля

12.05.2021, Москва, Олег Кравцов

В ходе нынешнего обострения палестино-израильского конфликта противники Тель-Авива нашли слабое место в системе противоракетной обороны Израиля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет военный эксперт Антон Лавров.

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По его словам, израильская система ПРО Iron Dome («Железный купол») «проходит сейчас самый серьезный экзамен за последнее десятилетие», поскольку на города рядом с сектором Газа обрушилось больше ракет группировки ХАМАС, чем в предыдущие годы.

«Утром во вторник 11 мая всего за 35 минут по городам Ашкелон, Ашдод и Сдерот из сектора Газа выпустили 81 ракету. Часть из них прорвали защиту работающих на пределе возможностей батарей ПРО Iron Dome и упали в населённых районах. Днём заявили уже о 135 ракетах, выпущенных из сектора Газа всего за пять минут. Полностью остановить такую массированную атаку средствам ПРО опять не удалось. Немедленно появились сообщения о двух погибших и более чем 60 пострадавших. Упали снаряды и на территорию нефтехранилища между Ашкелоном и Газой, где загорелся один из резервуаров», – сообщает аналитик.

Он подчеркивает, что ХАМАС учел уроки предыдущих лет: многие пусковые установки для ракет смонтированы скрытно и управляются дистанционно, их сложно обнаружить заранее, и даже в случае поражения это не приводит к жертвам среди хамасовцев. Кроме того, улучшились и технические характеристики боеприпасов.

«Противники Израиля нашли слабое место его противоракетной системы. Они успешно прорвали оборону «Железного купола» просто перенасытив её множеством недорогих целей. При всех достоинствах израильского комплекса, как и у любой системы ПВО и ПРО его огневая производительность и запас боеприпасов, готовых к немедленному старту, ограничены.

Но группировке ХАМАС воспользоваться этой слабостью будет непросто. Ей приходится изготавливать и скрытно доставлять в сектор Газа свои ракеты с большими трудностями. В случае продолжения конфликта с той же или большей интенсивностью неизвестно, чьи запасы боеприпасов истощатся первыми — их или израильской ПРО», – резюмирует Лавров.

Напомним, что конфликт обострился после того, как в Иерусалиме произошла попытка выселить арабов из домов.