ХАМАС воюет за то, чтобы Израиль начал вооружать Украину – эксперт

Елена Острякова .  
09.10.2023 18:47
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Очередной виток конфликта Израиля и Палестины могли спровоцировать США, чтобы добиться отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который отказывался поддерживать Украину.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил эксперт по региону Александр Каргин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередной виток конфликта Израиля и Палестины могли спровоцировать США, чтобы добиться отставки премьер-министра Биньямина...

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«Я абсолютно не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что отмашку на войну с Израилем ХАМАСУ дал, как ни странно, Белый дом. Это конспирология, но почему ХАМАС был так успешен (это то, что сейчас активно обсуждают в западной блогосфере): Байден и Нетаньяху противники.

У Байдена огромные претензии к Нетаньяху, что он не присоединился к санкциям и избегает участия в украинской теме. С другой стороны, Нетаньяху практически впрямую обвинял Байдена в поддержке антиправительственного движения. Сейчас неизбежное падение Нетаньяху на руку Байдену», – заключил Каргин.

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