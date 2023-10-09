ХАМАС воюет за то, чтобы Израиль начал вооружать Украину – эксперт

Очередной виток конфликта Израиля и Палестины могли спровоцировать США, чтобы добиться отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который отказывался поддерживать Украину.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил эксперт по региону Александр Каргин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я абсолютно не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что отмашку на войну с Израилем ХАМАСУ дал, как ни странно, Белый дом. Это конспирология, но почему ХАМАС был так успешен (это то, что сейчас активно обсуждают в западной блогосфере): Байден и Нетаньяху противники.

У Байдена огромные претензии к Нетаньяху, что он не присоединился к санкциям и избегает участия в украинской теме. С другой стороны, Нетаньяху практически впрямую обвинял Байдена в поддержке антиправительственного движения. Сейчас неизбежное падение Нетаньяху на руку Байдену», – заключил Каргин.