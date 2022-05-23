Хаматова и Овсянникова: BLM по-украински

Новости Украины

«Кучно пошла». Или другая киноцитата: «Красиво плывёт команда в полосатых купальниках…». И плыть, видимо, всё чаще будут в сторону России.

На днях Чулпан Хаматова засобиралась назад. А следом в том же направлении активизировалась и Марина Овсянникова, та самая редакторка «Первого канала», что выползла в эфир с «миролюбивым» плакатом.

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Тут важно отметить, что двух этих дам я ни в к коем разе не ставлю рядом. Между ними – пропасть. Чулпан сделала очень много для деток России, и её позиция, как к ней не относись, искренняя. Овсянникова же вполне комфортно работала в российской пропаганде много лет, а потом решила хайпануть. Знаем, проходили. Л – лицемерие.

После выходки в эфире карьера Марины, казалось, пошла по продуманному сценарию. Семья, правда, не поддержала её в «пацифистских» взглядах. А так Овсянникова перебралась в Германию, устроилась на работу в DW – и, видимо, уже грезила успехом. Однако тут в дело вмешались украинцы. И вот уже Марина заявляет, что осталась бомжом, да и вообще неплохо бы ей вернуться в Россию.

Надеюсь, её тут не особо ждут? Хотя места на заводах есть – определённо, ей стоит поработать среди народа, а не на синекуре в тёплом редакторском кресле.

Так от чего так возбудились украинцы, устроившие пикет возле офиса DW? Они, в общем-то, справедливо возопили, что слишком долго Овсянникова являлась слугой российской пропаганды (читай – дьявола), а потому одним плакатиком в эфире не отделаешься. Тут, минимум, на колени встать надо и покаяться. Такой себе BLM по-украински. И я не утрирую вовсе.

Посмотрите на то, как ведут себя украинцы в Европе. Я сейчас даже не об агрессивных мракобесах, которые забивают людей на улицах. Я о тех, кто с кислыми минами и на деле, и на словах показывает:

«Вы нам все должны».

Да, беженцы, да, трагедия, но немецкие, бельгийские, французские семьи тут при чём?

А суть в том, что это вечное нытьё, которое распространилось на Украине давно, ещё с царских времён. Выстраивайтесь в ряд и отдавайте нам мифические долги. За что? Так мы ж с Украины!

Собственно, это, помимо социополитических и геополитических, стало одной из причин майданов. Когда люди хотели не съесть, так понадкусывать, а лучше вообще отхватить всё и сразу.

Поэтому такие, как Овсянникова, которые уезжают из России туда, столкнутся с постоянным прессингом. Будет недостаточно короткой покаянной реплики. Да и длинной тоже. Именно поэтому ту же Хаматову беспрерывно таскают по антироссийским митингам. Говори против русских или вали отсюда – вот и вся логика потребления, которая с каждым днём будет лишь нарастать. А к ней добавятся боевые украинцы, которые будут заставлять каяться (часто непонятно за что) и от этого свирепеть, пьянея от безнаказанности.

В общем, стоит триста раз подумать прежде, чем соваться туда, где тебя ждут исключительно как транслятор прогорклых русофобских идей, которые говорить придётся в перерывах между бесконечными покаяниями. «Служить слугам?.. О нет!» Смердяковщина тоже, знаете ли, возможна лишь до определённого предела.

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