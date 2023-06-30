Хаматова назвала Бессмертный полк «бездушным» и сказала, что подумает над возвращением в Россию

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Сбежавшая из России после начала СВО актриса Чулпан Хаматова утверждает, что ее зовут обратно, несмотря на ее русофобские высказывания и участие в «антивоенных» мероприятиях в Латвии.

Об этом она рассказала в эфире «Латвийского радио 4», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали», – сказал Хаматова.

Она призналась, что позволяла себе покрикивать в ответ на эти предложения. Поэтому сейчас актрису уже никуда не зовут, а сама она возвращаться опасается.

«Понятно, что я огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Я была не права». Но не хочу этого. Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом», – говорит Хаматова.

Она утверждает, что возвращению мешает «черта, которую не обнулить». Видимо, чтобы сделать эту черту пожирнее или для того, чтобы подлизаться к латышским русофобам, артистка объявила о поддержке сноса памятника советским солдатам-освободителям в Риге.

«Этот памятник оккупировали российские власти, сделали своим, присвоили, как присвоили «Бессмертный полк», отобрав его у независимого проекта. А потом сделали бездушным официозом. И здесь произошло то же самое. Присвоили победу, забыли про горе, забыли про трагедию», – заявила Хаматова.

Депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев в этой связи считает, за подобные высказывания актриса «заслуживает презрения и забвения как человек, когда-то имевший отношение к российской культуре».

Но Хаматова сейчас изо всех сил пытается стать частью латышской культуры, однако получается у нее плохо. В том же интервью она пожаловалась, что за год ей так и не удалось выучить язык страны пребывания. В русофобской Латвии это обнуляет любые перспективы карьеры. Несколько месяцев у беглой актрисы ушло на подготовку спектакля по мотивам произведения Николая Гоголя. Однако в последний момент в Новом Рижском театре отказались от премьеры.

Вместе с тем материальное положение у Хаматовой в Латвии более чем нормальное. В феврале она купила дом в экопоселении в Аматциемсе и квартиру в элитном районе в центре Риги за 1 млн евро.

Публицист Эдвард Чесноков уверен, что на покупку недвижимости Хаматова тратила деньги благотворительного фонда «Подари жизнь», лицом которого являлась.

2017 году балансовые активы фонда составляли миллиард рублей, а в 2021 — уже 4 миллиарда. Деньги прокручивались в банках и, вероятнее всего, выводились за рубеж. Дебиторская задолженность фонда за последние пять лет возросла почти в 10 раз: с ₽130 млн в 2017 до ₽1 млрд в 2021.

В 2020 году «фонд Хаматовой» учредил ещё одно юрлдицо – «Специализированный Фонд Целевого Капитала “Фонд Формирования и Использования Целевого Капитала Для Помощи Фонду “Подари Жизнь”», но потом вышел из учредителей, не потребовав отчетности у второго фонда.

Кроме того, полагает Чесноков, деньги на недвижимость были украдены Хаматовой и ее мужем Александром Штейном (соучредителями ООО «Маяковский») с госзаказа от Минкульта, Фонда кино и других спонсоров (100 млн руб) на «съёмки фильма о Маяковском». Фильм громко провалился в прокате, но на рубеже 2020-21 из балансовых активов семейного ООО исчезло 83 млн (по тогдашнему курсу – миллион евро).

«Пазл сложился: недвижимость в Латвии была куплена на деньги, некогда выведенные из России. При этом травести плачется, что ее текущие доходы несопоставимы с теми, что она получала в России. То ли правоохранительные органы в нашей стране разучились мышей ловить, то ли кто-то из высоких покровителей тормозит проверки», – написал весной экономист Никита Кричевский в своем тг-канале.

Позже он рассказал, что после опубликования поста ему позвонила директор фонда Екатерина Шергова с угрозами. Дама намекала, что имеет связи в администрации президента РФ.

Блогер Вадим Манукян считает, что несмотря на связи, Хаматова получит по заслугам в случае возвращения в Россию.

«Барышня уже в Россию собралась? Огребет. Правильно она понимает. Предателей никто не любит. А она наговорила столько ерунды за этот год, что относиться к ней с почтением уже никто не будет. На что она рассчитывает? Она считает, что за талант ей многое простится? Вывод неверный. Поставив свой талант на службу врагам России — обратного пути уже нет. Так что пусть Хаматова оставит все это в своих влажных мечтах», — заявил Манукян.