Хаматова не повелась на пранк, но всё равно «вскрылась»

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Российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу) не удалось разыграть бежавшую в Латвию актрису-русофобку Чулпан Хаматову, с которой они пытались связаться под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака

В этом пранкеры признались в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После общения со Смольяниновым (иноагент и экстремист – ред) он порекомендовал нам провести беседу с Чулпан Хаматовой, потому что видел в ней перспективу вербовки, тем более она уже была согласна. Однако, на наше удивление, выяснилось, что она сама давно активно общалась с настоящим Ермаком и даже интересовалась о настрое в офисе Зеленского. Такой вот «пацифизм» у наших «культурных» релокантов, которые четко выбрали свою сторону», – написали пранкеры.

В Латвии у Хаматовой вид на жительство и элитный дом на взморье. Деньги актриса заработала на российском бюджете, который оплачивал ее различные проекты. Так, вместе с мужем Александром Штейном (соучредителями ООО «Маяковский») она получила госзаказ от Минкульта РФ, Фонда кино и других спонсоров на 100 млн руб на «съёмки фильма о Маяковском. При этом в одном из интервью Чулпан пожаловалась, что не имеет в Латвии того, к чему привыкла в России как «самая высокооплачиваемая артистка».