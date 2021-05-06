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06.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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«Хамить надо меньше» – политолог объяснил, почему Москва не отвечает на звонки Киева

Новости УкраиныИменно хамское поведение украинских дипломатов и чиновников привело к тому, что московский МИД перестал...

Именно хамское поведение украинских дипломатов и чиновников привело к тому, что московский МИД перестал общаться с Киевом.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся дозвониться до российского МИДа, посылаем письма, а они не отвечают. Получается так, что русские не отвечают не потому, что у них неоплаченные телефоны, и они не могут говорить с заграницей до следующего финансового года, а потому что они это делают принципиально – в ответ на те жёсткие, хамские высказывания нашего МИД.

Так получается, что за роль основного коммуникатора, у нас до сих пор идёт серьёзная борьба и конкуренция у властных и околовластных структур. Вот почему, Медведчук наелся больше, чем мог бы наесться, если бы он был просто бизнесменом или политиком. Потому что он – основной канал коммуникации с Россией», – заключил Рудяков.

Напомним, ранее в Москве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что не собирается выполнять Минские соглашения, стало очевидно, что урегулировать конфликт в Донбассе таким путём не удастся.

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