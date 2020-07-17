Хамство крымской отельерши возмутило соцсети

17.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Администратор одного из крымских мини-отелей нагрубила клиенту и вынуждена была извиняться за свое хамство.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», речь идет об управляющей гостевым домом «Можжевеловая Роща» в Новом Свете, у которой поинтересовались о возможности размещения.

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– Анна, здравствуйте. Есть свободные номера в Можжевеловой роще с 14 по 19 июля?, – пишет клиент.

– Нету, – отвечает Анна.

– Понятно, спасибо, жаль. Было бы здорово, если бы вы здоровались с гостями, – делает замечание клиент.

– Сразу видно, клиент с претензией. Хорошо, что нет номеров, – грубо ответила управляющая.

Копию переписки в своем блоге опубликовал судакский блогер Александр Кирьяков.

«Г – гостеприимство. Сезон! Утро администратора в середине лета. Иногда из-за такого начинается срач в комментах, а чаще – остаётся осадочек», – пишет блогер.

В комментариях под его сообщением пользователи отметили, что такое поведение отельеров является типичным для Крыма.

«О, крымское гостеприимство! Узнаю. Чтобы достигнуть уровня Сочи крымчанам надо менять уровень сервиса. Вежливость – это необходимость в обслуживании клиентов. Если вы вежливы – да, у вас нет мест, но эти люди захотят к вам приехать в следующем году. Это же ваши деньги! Поэтому я иначе как наследием советского сервиса это не считаю. К счастью за последние пять лет ситуация меняется, но как видно из скрина – не везде.

Хамство продолжает кое-где процветать. О себе: я из Краснодарского края, приехала сюда по случаю, и первое, что меня поразило в ялтинском бытии – это как раз вот такие истории: хамство продавцов и т.д. Краснодарский край за последние двадцать лет сделал успехи в направлении улучшения сервиса, что, собственно, можно видеть по его выставочной картинке – городу Сочи ( а я помню, что из себя представлял Сочи еще 20 лет назад и есть, что сравнивать)…

Это практиковалось тут с далеких времен. И если украинцы это «хавали», то русские к времени крымнаша привыкли уже к другому уровню сервиса. Крымчане при Украине не имели стимула к другому уровню сервиса – украинцы все равно ехали толпами при любом сервисе., – пишет Наталья Семергей.

«За такой ответ эта чумичка должна быть уволена, а отель принести извинения лично клиентке и предложить компенсацию в виде бесплатного проживания. Так сделал бы любой, уважающий себя и свой бизнес, владелец отеля», – добавляет Евгений Бондаренко.

Тем временем, на сайте гостевого дома появилось объявление, якобы от имени нахамившей управляющей, где она извиняется перед клиентом.

«Добрый день всем. Я – Анна, управляющая гостевого дома «Можжевеловая Роща», что в Новом свете. Приношу свои извинения за некорректный ответ клиенту. Из этой ситуации мы сделали выводы, чтобы стать лучше. Благодарю всех за обратную связь», – говорится в извинении.