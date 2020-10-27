Хамство Навального разозлило немцев

27.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Немецкие читатели разозлились на российского либерального блогера Алексея Навального, который проходит реабилитацию в Германии после ухудшения здоровья.

Поводом для негодования стали недавние слова Навального немецким СМИ, где он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера «мальчиком на побегушках у Путина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Влиятельное немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало письма читателей, которые поступили в ответ на заявление Навального.

«Оскорбив экс-канцлера Шрёдера, назвав его путинским «мальчиком на побегушках», Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории Германии. Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Лично у меня и так вызывают большие вопросы его откровенно националистические и ксенофобские заявления. При этом я, конечно, осуждаю покушения на него, по поводу которых российское руководство должно, наконец, выразить чёткую и ясную позицию», – пишет читатель по имени Вольфганг Хайнц.

«Когда Герхард Шрёдер делает ставку на Путина, мне кажется, это более реалистично и более предпочтительно, чем показная наивность, с которой Süddeutsche Zeitung поддерживает этого злополучного Навального. Если бы он пришёл к власти в Москве, то такие вещи, как национализм, гомофобия, антисемитизм и ксенофобия, и без того присутствующие в российском обществе, многократно усилились бы и стали бы государственной доктриной. Я не понимаю, как можно не замечать этого и на чём свет стоит ругать российскую политику. Эта позиция, видимо, остаётся пережитком холодной войны», – добавляет Юрген Шарф.

Немецкие читатели также считают, что нынешнее руководство Германии должно последовать примеру Шредера и развивать отношения с Россией.

«Герхард Шрёдер был одним из лучших канцлеров, которые были у Германии. Благодаря его «Повестке дня 2010» удалось вновь оживить экономику, и Ангеле Меркель, когда она заняла пост канцлера, оставалось лишь пожинать плоды этой работы. Шрёдер занимался реальной политикой и представлял интересы Германии. И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с её президентом Владимиром Путиным», – пишет Петер Фендт.