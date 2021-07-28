Хамство Зеленского и его команды достало Запад

28.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины и его команда откровенно раздражают иностранных партнеров своим хамством, из-за чего отношения страны с коллективным Западом испортились.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, будущие отношения Украины, в частности с Германией, имеют туманную перспективу.

«То, как себе позволяют высказываться украинские руководители, как может немецкая правящая команда реагировать на президента страны, посол которой позволяет в хамском тоне осуждать, критиковать действующего президента Германии или высказываться в том духе, как Зеленский высказывался, что он недоволен тем, что помощь, которую оказывает Германия, намного меньше, чем она должна была быть. Это, конечно, ясно, что раздражает людей. Они просто отвечают, что помощь достаточна была и так далее», сказал эксперт.

«Это все воспринимается, конечно, как хамство. Так что перспективы отношений с Западом, они, конечно, очень туманны. Посмотрим, как они будут дальше развиваться. Но, по крайней мере, сейчас понятно, что Зеленский этот период взаимодействия с коллективным Западом проиграл, и сейчас находится в положении очень тяжелом», – заявил Погребинский.