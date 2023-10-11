«Хана стране»: западные кредиты добьют Украину – эксперт

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Все заявления украинских чиновников о росте ВВП являются ложью – это всего лишь западные кредиты, которые Украине придётся ещё и оплачивать.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выходит какая-то подруга из министерства экономики, и говорит: «Вы знаете, во время войны у нас рост ВВП в два, бл*ть, раза выше, чем в Китае. Во время войны. Она сказала – пять процентов. А после Майдана, в котором победила сцена, и с которого всё началось, пришла смотрящая от глобалистов из США Яресько. Она при выключенном табло в Раде проголосовала ВВП-варранты. Это удавка, и написано там, что всё, что выше трёх процентов роста ВВП, в денежном эквиваленте – уходит Яреське и клубу кредиторов. А когда у вас нет бабла, нет ни экономики, ни хрена, и вы живёте только на кредите, то тогда «долларовое ВВП», с учётом нуля экономики, естественно, даст рост. И у вас будет пять процентов рост, потому что в банки заходят доллары. А экономика как была ноль, так и осталась, но долларовое ВВП за счёт кредита стало пять процентов», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что с такой финансовой политикой даже западные кредиты не помогут Украине выжить.

«И нужно из нашего нищего, убитого войной бюджета, обязаны высчитать всё, что выше трёх процентов ВВП, и отдать этим блядям. То есть, мы взяли кредит для того, чтобы тут же часть вынуть и отдать им по ВВП-варрантам Яреськи. Не п**да ли стране?», – добавил эксперт.