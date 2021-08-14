Хантер Байден теряет ноутбук с компроматом – и вновь «русский след»

14.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

Похоже, что сорить ноутбуками с компроматом плотно вошло в привычки Хантера Байдена, сына действующего президента США, ставшего источником скандалов и головной боли высокопоставленного папеньки.

Это уже очередной посеянный компьютер с более чем интересными данными. В прошлый раз Хантер притащил на ремонт в сервис-центр залитый водой ноутбук. Мастер девайс починил, но забирать его из сервиса почему-то никто не пришёл. Владелец мастерской обнаружил на диске устройства электронную переписку Хантера Байдена вместе с кучей фотографий пикантного свойства, на которых Хантер курит крэк и развлекается с девицами с низкой социальной ответственностью. Из мастерской ноутбук перекочевал прямиком в ФБР, но копию свидетельств похождений президентского сынули владелец предусмотрительно скачал для себя, в результате чего они всплыли у адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который стал порциями скармливать их прессе.

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В этой истории самое удивительное не то, что Хантер Байден – растяпа и кокаинщик, пользующийся услугами работниц секс-индустрии. В конце концов, история с коммерческим грабежом «Бурисмы» на Украине немало рассказала про «облико морале» этого 51-летнего инфанта.

Удивительно то, что вся эта неприглядная история всплыла за какие-то три недели до президентских выборов и во времена оные гарантированно и с треском похоронила бы карьеру папаши. Это дети за грехи отцов не отвечают (и то, не всегда), а родители за грехи детей – ещё как!

Но времена и нравы изменились настолько, что беспардонная ложь, коррупция и подрыв внутренних устоев страны во имя личных и узкокорпоративных интересов более не являются помехой на пути в президентское кресло для кандидатов от Демпартии, заручившихся поддержкой финансового капитала, либеральных СМИ и расплодившихся представителей «защищённых классов».

Работающий от электросети Джо Байден должен был, сместив Трампа, стать хозяином Белого дома – и он им стал, поскольку в этом результате были заинтересованы очень влиятельные круги – пресловутая правящая «закулиса» Америки.

Шалости Хантера, вроде признаний в совместных кокаиновых трипов с бывшим мэром Вашингтона, хотя и подвергались усиленной укоризне со стороны обиженных республиканцев, но темой для обсуждения во всевозможных парламентских комиссиях не стали, и пошатнуть позиции Байдена-папы не смогли.

И вот британское издание The Daily Mail опубликовало новые откровения Хантера Байдена про очередную пропажу ноутбука с компроматом, выглядящие полным бредом, сбитым в причудливый коктейль из швыряния денег на ветер, передоза «коксом», проституток и «русского следа».

«Откровения» – это видеоролик, якобы снятый в 2019 году, на котором траченый молью немолодой мужичок, крепко смахивающий на Хантера Байдена, носится в чём мать родила по номеру, жалуясь проститутке на пропажу ценного ноутбука и занюхивая горе дорожкой «кокса» с пятой точки путаны.

По словам «мужчины, похожего на Хантера Байдена», в 2018 году он целых 20 дней безумствовал в Вегасе, меняя как перчатки номера люкс по цене $10 тысяч за ночь. Нанюхавшись «кокса» с очередной шлюшкой, мужчина, похожий на Байдена-младшего, якобы впал «в состояние, близкое к передозу, плавая без дыхания мордой вниз в джакузи.

Когда гедонист-шалунишка пришёл в сознание, он обнаружил в своём номере трёх мужчин и женщину, «милую русскую брюнетку 35 лет». Посетители как раз собрались уходить, прихватив с собой личный ноутбук Хантера, содержащий в себе материалы интимного свойства, которые сам владелец охарактеризовал как «видео безумного секса».

По мнению «потерпевшего», похищение ноутбука произошло по заказу некого «русского наркобарона», собиравшегося его шантажировать.

Учитывая немаловажное обстоятельство, что в жизни страдающего от алкогольной и наркозависимости Хантера Байдена имеется зафиксированный случай курения натёртого пармезана вместо «крэка» в состоянии острой ломки, рассказанная им версия представляется очередной, скажем так, «офигительной историей», в которой «русскому следу» отводится роль универсальной отмазки для отвлечения внимания местных надзирателей от прочих подробностей.

Так и вижу вывалившееся из передоза мордой в джакузи бездыханное тело, моментально наводящее резкость и уверенно опознающее национальную принадлежность и прочие приметы зашедших на огонёк «гостей».

К сожалению, «украинизация» американской власти зашла так далеко, что этот не первый и не последний эпизод, бросающий тень на Байдена-папу, никоим образом не отразится на его президентстве, оставшись медийным шумом.

Современному американскому истеблишменту позволено всё, кроме нормализации отношений с русскими – российский фактор давно стал частью внутренней политики США, когда любой показательный негатив в адрес нашей страны из уст правящих важняков приравнен к прохождению теста на лояльность.

Байдену-папе сошли с рук такие неслыханные выходки, как подозрения в запроданстве Китаю и сравнения американских спецслужб с гестапо. Просто поразительно, насколько широкими оказываются рамки американской политической толерантности. Интересно, где они заканчиваются? Неужто на границах России?