09.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Хаос на Украине будет только нарастать




В обозримом будущем Украине не стоит рассчитывать на вменяемое руководство и выход из-под иностранной зависимости.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портнова, при этом дальнейшее обесценивание страны будет продолжаться.

«В ближайшее время порядок нам не грозит, хорошие кадры на государственной службе нашей стране тоже не грозят. К сожалению, будет усугубляться внешнее управление, давление иностранных государств под любым предлогом.

Поэтому продавливаться через парламент будут любые решения, которые под видом реформаторских так или иначе загоняют всю страну еще дальше в зависимость от третьих стран. При этом такие процессы резко уменьшают стоимость всего в нашей стране- стоимость активов, стоимость денег, стоимость земли, стоимость трудовых ресурсов, стоимость всего, что может приносить какие-то доходы и позволять людям хоть что-то зарабатывать», – завил Портнов.

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