Хаос в болгарском парламенте: Как это напоминает Украину!

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Последнее заседание нынешнего Народного собрания Болгарии явственно напоминало дебоши в украинской Раде, происходившие в канун государственного переворота-майдана.

Болгарский парламент стал «полем битвы» со всеми полагающимися атрибутами: блокированием трибуны, отключением микрофонов и порчей электрических кабелей. Даже исполнение гимна страны присутствовало. На этот раз обошлось без рукоприкладства, что несколько отличалось от знакомого «украинского сценария».

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В полночь 27 сентября в Болгарии началась очередная предвыборная гонка. Напомню, страна уже который год не имеет законно избранного правительства, так как депутатские фракции конфликтуют и не могут сформировать кабинет министров.

Причиной активного противостояния в Народном собрании стала попытка нескольких евроатлантических партий протащить в последний день существования этого парламента законопроект так называемого «обновления дорожной карты по климатической нейтральности Республики Болгария». Звучит безобидно, хотя на самом деле, речь идет о настоящей национальной катастрофе!

Простыми словами, эта «дорожная карта», давно навязываемая болгарам руководством ЕС, предполагает глобальное уничтожение энергетики страны. Брюссель предлагает закрыть все угольные шахты и тепловые электростанции (ТЭС). Взамен, руководство ЕС обещает щедрые многомиллиардные финансовые вливания в строительство «возобновляемых источников энергии».

Навязчивая идея «зеленой энергетики» давно продвигается нынешними лидерами европейских государств и встречает активное сопротивление населения. Многие европейцы уверены, что новые климатические нормы способствуют росту инфляции и ухудшают качество жизни. За призывами к осуществлению проекта «зеленой энергетики» явно проглядывает и политическая составляющая – диктуемый американцами отказ от поставок российских энергоносителей.

Для болгар же, «зеленые» фантазии ЕС обернутся не только ростом цен и отсутствием тепла в зимний период, но и десятками тысяч безработных шахтеров и работников отрасли. Только две партии нашли смелость не допустить беспредел алчных парламентариев, давно уже решивших как они будут разворовывать обещанные ЕС миллиарды. Депутаты от движения «Возрождение», считающегося пророссийским, и партии «Есть такой народ», заблокировали парламентскую трибуну и не допустили принятие антинародного закона.

Лидер партии «Есть такой народ», Слави Трифонов, обратился к оппонентам из евроатлантических политических сил «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», продвигавших «зеленый» проект:

«Психическая, политическая, интеллектуальная и моральная шизофрения! Вы ненавидите коммунистов, но большинство из вас — дети бывшей коммунистической элиты, выросшие с «золотой ложкой» во рту. Вы готовитесь украсть миллиарды денег у Европы и выбросить на улицу 30 тысяч семей в Стара Загоре! При этом вы им объясняете, что делаете это для их же блага».

Председатель «Возрождения» Костадин Костадинов так прокомментировал скандал в парламенте:

«Вы видели, что мы противостояли преступникам и защитили болгарские национальные интересы. Если бы не 38 депутатов от «Возрождения», надгробный крест был бы поставлен на жилищах 50 тысяч болгарских граждан. С первого дня предвыборной кампании мы можем сказать болгарским гражданам следующее: либо вы выбираете преступников, либо вы выбираете «Возрождение». Другого варианта нет. Единственный шанс на то, что план дальнейшего уничтожения болгарского государства будет разрушен, – это наша победа на выборах».