Харадинай идёт на выборы под лозунгом «Великой Албании»

18.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Бывший боевик Рамуш Харадинай, ушедший в отставку с поста «премьер-министра Косова» после вызова на суд в Гаагу, рассматривавший военные преступления, не оставляет надежд вернуться на хлебную должность по итогам намеченных на октябрь внеочередных выборов в местный «парламент». Харадинай активно участвует в избирательной кампании, эксплуатируя имидж борца за «Великую Албанию».

Харадинай использует националистическую ностальгию по квази-государству, существовавшему при гитлеровцах в годы Второй мировой войны и объединявшему земли с албанским населением на территории нескольких стран региона – Сербии, Черногории, Греции, Боснии и Герцеговины, Албании.

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Накануне Харадинай посетил Черногорию, где принял участие во встрече с местными албанцами, проживающими в Плаве и Гусинье. «Сегодня на братской встрече с албанцами из Плава и Гусинье. От Шкодры до Нового Пазара мы братья», – объявил националист.

Еще одним местом визита Харадиная стал косовский муниципалитет Подуево, который граничит с территорией центральной Сербии.

Там боевик объявил, что граница захваченного сепаратистами Косово с Сербией останется «навсегда неприкосновенной» и «больше никогда не будет изменена». Так Харадинай в очередной раз прокомментировал компромиссный план урегулирования, предусматривающий возвращение под контроль Белграда сербских анклавов.

«Дверь здесь закрыта, граница навсегда неприкосновенна. Ни на столе, ни за нашими спинами, ни перед нами, то, что было достигнуто, больше никогда не будет изменено», – сказал Харадинай, которого цитирует портал Kossev.

Главарь сепаратистов также заявил, что он не понимает, зачем продолжать переговоры с Сербией, не признающей независимость Косова. «Если это не признание, зачем сидеть с ними за столом», – отрезал Харадинай.