Харадинай: Из Косово массово бегут жители края

Лидер «Альянса за будущее Косово» бывший полевой командир Рамуш Харадинай раскритиковал «премьер-министра» края Альбина Курти за массовую миграцию косовских албанцев.

Об этом экс-«премьер» Косово написал на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Харадинай в своем сообщении спросил у Курти, может ли он прокомментировать тот факт, что за минувший месяц 56 тысяч «граждан» Косово подали на рабочие визы только в одно из зарубежных посольств, работающих в крае. И может ли после этого его правительство и дальше называть себя «правительством надежды», как любил позиционировать ранее своей кабинет нынешний «глава правительства» албанских сепаратистов.

«Почему молчим? Почему так много граждан спешат покинуть страну? Они хотят уехать, потому что правительство не проявляет способности к возрождению экономики, наоборот, с каждым днем ​​экономика все больше уходит в кризис. Граждане бегут из страны, потому что это правительство и этот премьер-министр пытаются превратить Косово в Венесуэлу. Своей крайне левой политикой, провоцирующей антиамериканские настроения, они идут по стопам Чавеса», – написал политик.

По его словам, граждане бегут, потому что их наказывают ограничениями на электроэнергию и «завышенными счетами за энергию, которую государство покупает на их деньги». Харадинай считает, что «прекрасная возможность для Косово стать региональной энергетической державой» была отвергнута при отказе кабинета Курти от американского сжиженного газа, и теперь электроэнергия покупается в десять раз дороже, чем могла бы.

«Премьер-министр, у граждан украдены надежды политизацией управления и трудоустройством членов семей ваших партийных функционеров. Граждане самых разных профессий хотят покинуть страну, ведь у правительства Курти на повестке дня не закон о зарплатах, а борьба с профсоюзами. По сути, это правительство борется со всеми, кто мыслит не так, как его лидер, но это вернется бумерангом», – заключил Харадинай.