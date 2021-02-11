Харадинай пообещал поддержку боевикам «Армии освобождения Косово» (UCK) в случае своего «президентства»

11.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай что «UCK не останется сиротой», если он будет «президентом» Косово.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая на предвыборном митинге, Рамуш Харадинай напомнил собравшимся, что когда он был «премьером» у боевиков UCK не было опасений за свое будущее, поскольку он сам член этой банды. При этом он пообещал, что когда станет президентом, то «UCK не останется сиротой».

«После выборов 14 декабря нам предстоит много работы, прежде всего в области экономики, которая особенно пострадала от пандемии, и для восстановления которой мы разработали оперативный план, – сказал Харадинай. – Мы также запланировали укрепление безопасности страны».

Бывший полевой командир и глава преступного семейного клана отметил важность вступления Косово в НАТО для усиления Сил безопасности Косово и, по его словам, для устранения препятствий, созданных Сербией.

«Противостояние с Сербией входит в окончательную фазу, и моя кандидатура на пост президента обеспечит безопасность государства, потому что это гарантия того, что Косово выполнит все оставшиеся задачи», – заявил Харадинай.

В 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии выдвинул против Рамуша Харадиная обвинения по 37 пунктам, включая «издевательства, убийства и насильственное перемещение гражданских лиц из сербов, цыган, и косовских албанцев, заподозренных в сотрудничестве с сербскими силами».

Однако в 2008 году он был оправдан по всем статьям, потому что свидетели по его делу «странным образом» то умирали, то исчезали. В 2010 году дело экс-«премьера» было рассмотрено повторно, и он снова был полностью оправдан.

В 90-е Харадинай занимался криминалом и преимущественно жил в Европе, причем немецкие спецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

Рамуш Харадинай (слева) в бандитские годы

В середине 90-х он прошел подготовку в лагере по подготовке боевиков-диверсантов на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал проводить регулярные атаки на югославскую милицию и органы власти в Косово, а также проводить акции запугивания сербского, цыганского и лояльного албанского населения.

С братом в годы полевого командирства в “Армии освобождения Косово”

«Первой акцией в Метохии и Косово стало нападение моего брата Люана на милицейское КПП в Раниче, – вспоминал впоследствии в своей книге Харадинай. – Сербская полиция тогда потеряла четырех человек убитыми и шестерых ранеными».

В ходе косовской войны (операции югославского МВД и армии по зачистке албанских боевиков, спровоцировавшей бомбардировки НАТО) контрабандист и террорист стал одним из видных полевых командиров боевиков. При этом бойцы за его спиной характеризовали его как психопата, наводившего дисциплину в своем подразделении при помощи кулаков.

История сохранила преимущественно албанские свидетельства о зверствах Харадиная, как в отношении сербов, так и лояльных Белграду албанцев, которые трибунал в Гааге не посчитал достоверными.

«В мае 1998 года вместе с группой албанок и цыганок я была похищена и вывезена в полевой лагерь на горе Юник на границе с Албанией, – рассказывала 42-летняя албанка. – У входа в лагерь мы увидели двух исколотых ножами милиционеров, которые были привязаны к дереву, и, как удалось узнать позднее, были похищены боевиками в районе села Раставица.

У них были отрезаны части тела, выколоты глаза, в раны засыпана соль, они были живы и стонали. Харадинай подошел к ним с рацией, настроенной на полицейскую волну, и не спеша зарезал, дав их коллегам услышать, как те мучаются. После он вернулся к нам, связал мне руки и изнасиловал, нанося порезы тем же ножом. Позднее он насиловал и других привезенных женщин».

Впоследствии албанке удалось сбежать из лагеря боевиков, благодаря чему он осталась в живых.

Сохранилось и свидетельство задержания банды Харадиная российским контингентом KFOR, в ходе которого боевик начал оскорблять русских бойцов, называя их трусами, справившимися с ним только благодаря оружию, после чего был вызван на рукопашный поединок с нашим бойцом, и получил сильный удар в голову.

После поединка с российским бойцом