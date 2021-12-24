Харадинай заподозрил Курти в антиамериканской работе на Сербию и Россию

Председатель «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай сделал резкий выпал в сторону «премьер-министра» края Альбина Курти.

Об этом экс-«премьер» Косово и бывший полевой командир рассказал в эфире ATV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Харадинай обвинил Курти в том, что, отклонив проекты строительства электростанции «Ново Косово» и поставок в край американского сжиженного газа, он и его команда выступили против возможности для Косово получить новые инвестиции. При этом он подчеркнул, что о нынешнем энергетическом кризисе предупреждали заранее, но «правительство» Приштины не сделало ничего, чтобы защитить край от его последствий.

На фоне этого, по словам политика, «Курти дает Сербии миллионы каждый день, покупая электроэнергию, а с электростанцией «Ново Косово» мы могли бы быть фактором в регионе».

«Эти люди сделали невозможным инвестирование в «Ново Косово», их цель заключалась в том, чтобы подорвать нашу энергобезопасность. Курти не был уникальным, когда выступал против строительства электростанции «Ново Косово», утверждая что нам будут продавать энергию по 86 евро за мегаватт, а теперь он платит 625 евро, и деньги идут Сербии. Мы должны оставаться в таком положении из-за невежества Курти и не принимать инвестиции суммой в более миллиарда долларов?», – сказал Харадинай.

Лидер «Альянса за будущее Косово» подчеркнул, что нынешнее краевое «правительство» отказало американскому сжиженному газу.

«Кумовство, клановость, отношение к диалогу – все это на виду. Энергетическая позиция правительства Курти показывает, что они разрушают государство. Курти и самоопределение выступали против любой возможности, которая была у Косово для получения новых инвестиций. Пусть он скажет, почему они отклонили два этих проекта. Он внятно рассказать, просили ли его об этом Россия, Сербия или энергетическая мафия», – добавил Харадинай.