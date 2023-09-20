Харатьян: Запад готовился к противостоянию с Россией – мы все делаем правильно

Анатолий Лапин .  
20.09.2023 17:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 366
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Та масштабная антироссийская истерия и вал санкций, который последовал после начала спецоперации на Украине, говорит о том, что Запад готовился к этому заранее и ждал удобного повода. Это также означает, что Россия все делает правильно и достойно держит удар.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный советский и российский актер Дмитрий Харатьян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Та масштабная антироссийская истерия и вал санкций, который последовал после начала спецоперации на Украине,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы уже стали сильнее, это очевидно, совершенно. Эти санкции, это отношение так называемого коллективного Запада к России, которое вдруг, будто по щелчку – сразу поменялось все, моментально. То есть, люди готовились, им нужен был повод, и им дали этот повод. Все показали кто есть кто.

Так что, значит, все правильно, значит, так и должно было быть. И это только закаляет, сплачивает, на самом деле, нацию, народ в целом, и наши государственные приоритеты стали еще ярче и сильнее в этом смысле. Мы действительно, абсолютно самодостаточная страна, судя по тому, что мы знаем о ней, о ресурсах, о территории и о людях», – заключил Харатьян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть