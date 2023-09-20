Харатьян: Запад готовился к противостоянию с Россией – мы все делаем правильно

Та масштабная антироссийская истерия и вал санкций, который последовал после начала спецоперации на Украине, говорит о том, что Запад готовился к этому заранее и ждал удобного повода. Это также означает, что Россия все делает правильно и достойно держит удар.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный советский и российский актер Дмитрий Харатьян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже стали сильнее, это очевидно, совершенно. Эти санкции, это отношение так называемого коллективного Запада к России, которое вдруг, будто по щелчку – сразу поменялось все, моментально. То есть, люди готовились, им нужен был повод, и им дали этот повод. Все показали кто есть кто. Так что, значит, все правильно, значит, так и должно было быть. И это только закаляет, сплачивает, на самом деле, нацию, народ в целом, и наши государственные приоритеты стали еще ярче и сильнее в этом смысле. Мы действительно, абсолютно самодостаточная страна, судя по тому, что мы знаем о ней, о ресурсах, о территории и о людях», – заключил Харатьян.