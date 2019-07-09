Харьков: агитация по-зулусски

09.07.2019, Харьков, Артур Манцевич

Нынешняя избирательная кампания в Харькове не похожа ни на одну предыдущую. Как и предупреждали аналитики всех цветов радуги, спокойно поагитировать не дадут никому, если он, конечно, не принадлежит осколкам уходящий власти.

Так, например, прямо у выхода с областной телекомпании произошло нападение на многолетнего народного депутата Дмитрия Святаша. Неизвестные его яйцами и зеленкой. Также в результате происшествия был поврежден автомобиль «Рено», припаркованный неподалеку от места нападения. По словам конкурента Святаша, представителя «Нацкорпуса» Константина Немичева, он стал очевидцем инцидента, однако причастность своих штурмовиков отрицает, но как-то двусмысленно: «Он выходил первым, я выходил за ним, его обкидали яйцами люди, а потом его спортсмены, которые вместе с ним пришли, начали напрыгивать на этих людей, но мы помогли, чтобы люди не были избиты. У Дмитрия Святаша очень много врагов, думаю, что это могут быть любые люди».

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В Харькове облили зеленкой и кандидата в депутаты Павла Онищенко. Он предположил, что его изуродовали штурмовики «Национального корпуса».

В разных концах другого округа постоянно портят палатки кандидатов в нардепы Андрею Лесику. Замечу лишь вскользь, что все три кандидата выдвинуты от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Началась же кампания этой политической силы в Харькове со скандала. Известный Киевский сайт «Цензор.нет» опубликовал программу пребывания её лидера Юрия Бойко в Харькове перед самым его приездом . Что в ней поражает? А то, что он не только перерезал ленточку депутатской приёмной, но и встречался, как ему казалось, с уважаемыми людьми. Это и местный олигарх Александр Давтян, собиравший в 2014 году средства на формирование добробатов, и назначенная Порошенко губернаторша Светличная. Среди принимающих можно увидеть и лиц, прославившихся на предыдущих избирательных кампаниях тем, что просто не заплатили людям деньги. Замечу, что никакого опровержения этой программки не поступало. Встреча же с городскими властями не было предусмотрена вообще. И это неудивительно: ведь и мэр Геннадий Кернес, и вся его команда идут в параллельном «Оппоблоке».

Не успел открыться приемная «Оппозиционной платформы — За жизнь», как сразу неизвестные стали бить там стёкла и разрисовывать таблички краской. Впрочем, если бы полиция не знала, кто эти самые неизвестные, то такого рода безобразия были бы на корню пресечены. Это значит, что те, кто этим занимается, для подчинённых министра Авакова являются «социально близкими» и «расово правильными».

И хотя параллельные линии обычно не пересекаются, но Харьков – это особое место. Существует народный депутат и, соответственно, кандидат, поддерживаемый обоими оппозициями центральной власти. Это Дмитрий Святаш. Выдвигаясь от Бойко и Медведчука, он всё время подчеркивает преданность городскому руководству. Так, например, на своей пресс-конференции он дословно сказал следующее: «В планах на следующий созыв – продолжение работы с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Я никогда не скрывал и всегда подчеркивал, что харьковский депутатский корпус отличается от других тем, что работает в связке с депутатами Верховной Рады и проводит совместные проекты».

Ещё одна технология применена в нашем городе. Это агитационные материалы в чужих цветах. Народный депутат Валерий Писаренко и депутат горсовета Александр Ткаченко используют для своей агитации стилистику партии «Слуга народа», к которой они не принадлежат. Более того, президентская политическая сила выдвинула в их округах совсем других кандидатов, а этих людей однозначно поддерживает руководство города. Похоже, судьба их листовок и билбордов дойдет до суда, а там возможно всякое.

Одними стройками и ремонтами, а также красочной агитацией под своими и чужими цветами без обеспечения безопасности силу не покажешь. Нацики хотят продемонстрировать полное бессилие городской власти, оппозиционных партий и населения. Новый раунд запугивания вошел в свои права.

Такая кампания, непривычная для наших краёв, тем не менее, имела место быть в ЮАР во времена демонтажа системы апартеида. Враждующие партии обзавелись бандами боевиков и выясняли отношения между собой не на дискуссиях, а в драках. Особенно жестокими они были там, где жили зулусы и действовала их партия «Инката». «Мои люди были втянуты в насилие, потому что защищались», – говорил ее лидер Бутелези. Только вот в наших краях противоправные действия в таких формах производит одна сторона. И ей за это ничего не грозит.