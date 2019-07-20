Харьков: агитаторы, горланы и главари

20.07.2019, Харьков, Артур Манцевич

Завершилась агитационная кампания в Верховную Раду. Она была короткой и, пожалуй, одной из самых неинтересных среди всех парламентских конкурсов. Почему?

Давайте рассмотрим на примере Харькова. Здесь есть очень популярный мэр Геннадий Кернес, команда которого работает практически равномерно по благоустройству города вне зависимости от того, сколько лет или месяцев до ближайших местных (и не только) выборов. И есть политическая сила, в поддержку которой он подписался, — «Доверяй делам — Оппозиционный блок» (ДД ОБ).

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И есть другая «оппозиция» — «За Життя — Оппозиционная Платформа», в народе именуемая кратко «За ЖОП».

И, чтобы отличить эти две структуры, персона Геннадия Адольфовича используется по полной программе. На время предвыборной кампании Харьков по количеству портретов мэра перещеголял даже Пхеньян времен Ким Ир Сена.

Кстати, эта ситуация коренным образом отличается от президентской избирательной кампании, где мэр никак не «торговал лицом» в поддержку Порошенко, о которой как бы вскользь объявил. В общем, готов помогать, но в меру своего интереса и настроений горожан.

Однако с выбором мэра не всё так просто. Он назвал и кандидатов по городским округам. Так вот, их список несколько шире, чем выдвинутые ДД ОБ. Более того, есть среди них не только однопартийцы Кернеса и близкие городскому голове самовыдвиженцы-самовысуванцы, но и один человек, выдвинутый от другой оппозиции, — Дмитрий Святаш. Он работает с Кернесом в спайке уже почти два десятилетия, а к Оппоблоку ни в какой из его реинкарнаций, возникших на обломках Партии регионов, отношения не имел.

И ему приходится сейчас чаще других попадать под атаки штурмовиков. «Во время встречи с избирателями на проспекте Тракторостроителей на меня и мою команду было совершено нападение фашистской организацией «Фрайкор». Эта праворадикальная группа подымает голову в Харькове при попустительстве правоохранительных органов. Что сказать – слов нет.

Единственное хочется добавить, впервые мы сталкиваемся с тем, что фашистские организации финансирует олигарх Александр Ярославский (у них со Святашем давний конфликт бизнес-интересов — А. М.). История повторяется, ничего нового. В тридцатые годы ХХ века национал-социалистическую партию Адольфа Гитлера в Германии финансировали немецкие банкиры, которые потом оказались в печах Освенцима… По факту покушения на убийство, я обратился в национальную полицию. Четко указал заказчика и исполнителей, дело буду держать под личным контролем», — сообщал он после одного из нападений.

А в какой-то момент он предупредил погромщиков: «Я объявляю набор в отряды самообороны, которые будут патрулировать район. Жители 520 микрорайона сообщили мне, что 15 июля на Липовой аллее опять бесчинствовали националисты, били людей, травили газовыми баллончиками. Полиция, как обычно, бездействовала и никак не отреагировала на жалобы людей».

Агитация происходит по-разному. В палатках от Порошенко публика стоит спиной к прохожим, стесняясь показать лица. Раздаточный материал интересующиеся берут сами, остальное в конце рабочей смены рассовывается, но не по почтовым ящикам, а по окрестным мусорным бакам и пунктам приёма макулатуры.

Агитаторы Гройсмана явно приезжие — они единственные, кто обращались к прохожим на мове. Его билбордов развешано больше, чем адептов «слуги народа», но значительно меньше, чем портретов Кернеса, которые висят даже на лотках и на входах в супермаркеты.

Кстати, о «слугах народа». Кандидаты от них практически неизвестны людям. Разве что бывший в начале 90-х депутатом горсовета и изрядно позабытый земляками (в 2012 году затерялся в непроходной части списка кличковского «Удара») Александр Счислёнок. А еще из этой команды блогер Александр Куницкий стал известен благодаря скандалу в связи с его израильским паспортом и попыткам снять его с дистанции.

Между тем, сторонники президента так и не успели обучить свою команду размещать агитацию в правильных местах, а не возле ломбарда, например.

Сегодня агитация прекращается. Ночью у коммунальщиков было много работы — все портреты нужно снять и утилизировать. Остается лишь ждать результатов, чтобы оценить эффективность работы команд.