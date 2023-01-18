Харьков: аллея нацистов и угроза эпидемии

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С первых минут «прилета» по жилому дому в Днепропетровске заукраинские телеграмм-каналы и сайты в Харькове устроили очередной марафон ненависти к России, но пар ушел в свисток.

Харьковчане весной и летом прошлого года достаточно хорошо ознакомились с работой украинского ПВО и артиллерии, чтобы признать справедливой первоначальную версию Арестовича.

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Город, так же подвергшийся 14 января двум ракетным ударам, в очередной раз оценил преимущества слабой работы украинской ПВО. В отличие от Днепра, все четыре прилета пришлись по военным и инфраструктурным объектам, при этом обошлось без жертв и пострадавших.

На фоне общего настроения даже один из наиболее «патриотичных» тг-каналов Харькова позволил себе опубликовать «гуляющее в сети мнение» о положительной роли Арестовича в украинском информполе.

«Если бы 24 февраля нам сказали, что война будет идти минимум 11 месяцев, мы бы просто оказались в глубоком ауте, началась бы сумасшедшая истерика и кто знает, к чему бы она привела… А тут появляется Арестович, который успокаивает население, что русские не такие сильные, что много пленных орков»…

«Он брал на себя весь поток многомиллионной истерии и успешно все разруливал. …Мы считаем, что он очень помог не сойти с ума в самый сложный период войны многим людям».

Судя по всему, харьковские наци-активисты умом все же тронулись, а успехи россиян в Соледаре и Марьинке спровоцировали обострение.

С болезненной энергией борцы за чистоту национального сознания рыщут по городу, выискивая напоминания о русском происхождении и советском прошлом Харькова.

«ХТЗ, Харьков, 2023 год. Огромный макет советского ордена с надписью СССР до сих пор не демонтирован. Харьков должен быть полностью очищен от маркеров оккупации», – пишут «представители общественности».

«Активисты» требуют также закрасить мурал «Маршал Жуков» на коне в районе Новые дома и мурал с изображением Юрия Гагарина на одноименном проспекте. Соответствующие обращения в городской совет уже направлены. В случае отрицательного ответа бандеровцы обещают «действовать по другому».

Не только Победа и успехи СССР в исследовании космоса не дают спокойно спать дерусификаторам. Традиционно их донимает великая русская литература. Теперь они ополчились на мурал с изображением Сергея Есенина в Шевченковском (Дзержинском) районе.

Однако районная администрация устояла, сославшись на военное положение и приоритетность работ «по аварийному восстановлению водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения».

А вот у харьковского мэра Терехова программа определения приоритетов определенно начала давать сбои.

В частности, на днях мэр выступил с идеей создать в центре Харькова «Аллею Героев». По словам Терехова, проектные работы уже ведутся. Первые две кандидатуры, которые будут «увековечены» на будущем мемориале, уже известны. Это Олег Адамовский и Георгий Тарасенко. Оба были ликвидированы в марте.

Тарасенко – главарь нацистской группировки «Фрайкор». Интересно, что в марте 2021 года Терехов был чрезвычайно возмущен, когда члены «Фрайкора» заявились в одну из харьковских школ с «уроком патриотизма. «Патриотов» мэр справедливо назвал фашистами, а директора уволил.

Впрочем, не «фрайкорами» едиными. На днях в Харькове начался набор добровольцев в новую штурмовую бригаду Нацполиции «Лють». А поскольку «Херои», вопреки лозунгам, регулярно «вмырають», конкурс на место на аллее ожидается серьезный.

Ублажая нацистов, Терехов параллельно выполняет абсурдную задачу, поставленную перед мэрами крупных городов офисом Зеленского. Градоначальник обратился к харьковчанам с просьбой подписать петицию с требованием исключить Россию из ООН и Совбеза ООН.

«Подписывайте! Это необходимо для Харькова! Это необходимо для Украины!», – взывает Терехов.

И тут же личным примером доказывает, что интересы Харькова и нацистской Украины могут в корне отличаться.

В частности, мэр пытается отстоять в судах свое право общаться с харьковчанами на родном для них языке. Терехов подал иск против языкыкового омбудсмена Тараса Креминя из-за повторного штрафа за общение на русском.

А пока Терехов занимается пиар-игрищами и разрабатывает коррупционные схемы, «дом» понемногу пропадает.

Вот только один из множества аспектов. Близится Крещение. Жители города по традиции потянутся к источникам и купелям. Ежегодно накануне праздника в Харькове публиковались данные о состоянии воды в родниках. В этом году мэрия по этому поводу хранит молчание.

Между тем по городу ползут тревожные слухи, основанные на утечках из исполкома. Якобы качество воды, которая подается в дома, резко снизилось из-за плохой очистки. Более того, не проходят полный цикл очистки городские стоки, а это уже грозит заражением нечистотами окружающей среды, в частности, водных ресурсов. В этой ситуации аргументированное опровержение (или предупреждение) с публикацией данных о состоянии источников, рек и водопроводной воды было бы не лишним.

Вспышка букета желудочно-кишечных (и трудно представить каких еще) заболеваний и отравлений, по некоторым данным, уже зафиксирована медиками.

К этому следует добавить, что по официальным данным в первую неделю нового года гриппом и COVID в Харькове заболели около 3000 человек, на 50% больше, чем на предыдущей неделе. А с 9 по 16 января заболеваемость выросла еще на 50%.

И это при катастрофической нехватке врачей и больничных коек для гражданских. Такими темпами харьковчане скоро снова побегут из города. На этот раз, спасаясь от эпидемии.