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Новости Украины

Из харьковских магазинов 21 мая внезапно исчезли соль и спички. В одночасье. Нет, конечно же, на рынках соль найти можно. Но по 35 грн ($1) пачка 1,5 кг. Это в четыре раза дороже чем 2 дня назад.

Знакомая ситуация. Точно так же соль исчезала, а затем дорожала летом 2014 года, когда решался вопрос о том, где окажется Артемовск-Бахмут – на территории подконтрольной Киеву или в границах ДНР.

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И вот спустя почти 8 лет союзные силы вышли к Соледару, до Бахмута-Артемовска остается 14 км. Точный рыночный индикатор мгновенно отреагировал на перспективу остаться не только без «крымки», но и без «бахмутки», как называл популярные виды соли классик украинской литературы Котляревский.

Впрочем, харьковчанам в ближайшее время много соли не понадобится. Раздача продовольственных пакетов от Зеленского продолжалась не более 4 дней. Затем было объявлено, что программа приостанавливается на неопределенное время, до подвоза продуктов. С тех пор прошло 10 дней, но сдвигов нет.

На сегодняшний день в Харькове можно (при наличии времени, здоровья и удачи) получить так называемую «обычную» гумпомощь. Которая тоже за последнюю декаду изрядно оскудела. В лучшем случае это пакет молока, литр сладкого напитка, горсть овсяных хлопьев, несколько картофелин. Что здесь солить? Только картошку, если она останется, когда подойдет очередь.

Тем временем в Харькове сделала неуклюжую попытку реабилитироваться сеть АТБ, которую в подозревают в продаже гуманитарной помощи.

В магазинах АТБ рядом с ценниками появились листки-объявления, из которых следует, что сеть наладила «собственные прямые поставки продуктов и товаров первой необходимости». Но вот незадача: метки «не гуманитарка» налепили на импортные пакеты и консервы, однако пропустили, например, «Ичню». Между тем именно такие продукты находились в «президентских» коробках с надписью «Тернополь – крепкий тыл».

Если верить заявлениям представителей теробороны, «защитники» Харькова тоже страдают от клептомании представителей власти.

Некто доброволец Молоченко высказал претензии по поводу того, что военные две недели не видели боеприпасов и продовольствия, и пригрозил оставить без еды самого главу Харьковской областной военной администрации Синегубова. Тербатовец пригрозил запереть гяуляйтера в сейфе.

А пока украинские чиновники напоследок воруют все, до чего могут дотянуться, россияне под огнем ВСУ стараются обеспечить продуктами и лекарствами освобожденные города и поселки.

Плохо стараются, утверждает беглый мэр Изюма Владимир Марченко. Этот представитель режима Зеленского заявил в эфире национального телемарафона, что 15 тысячам жителей, которые остаются в городе, грозит голод.

«Оккупанты раздают какую-то гуманитарку, но для такого количества людей это очень мало», — сетует Марченко.

Он также жалуется на отсутствие в Изюме воды, электричества и связи. Экс-мэр, очевидно, не в курсе политики правительства относительно неподконтрольных территорий. Во-первых, получать ни мало, ни много помощи от «оккупанта» нельзя в принципе, это «зрада».

На днях жителю того же Изюма Владимиру Суханову СБУ заочно объявила подозрение в «коллаборационной деятельности» (статья 111-1 Уголовного кодекса Украины).

«Вина» 42-летнего медика состоит в том, что он согласился занять должность начальника медицинской службы при новой власти. В его обязанности входит учет и распределение лекарств, а также гуманитарной помощи от «оккупантов».

Кроме того, Марченко как будто невдомек, что электроэнергию на подконтрольных ВС РФ территориях области централизованно отключает «Хароблэнерго». И напротив, российские энергетики проложили воздушную линию электропередачи, соединяющую энергосистемы Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому уже восстановлено электроснабжение Купянска и еще более 200 населенных пунктов Слобожанщины.