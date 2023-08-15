Харьков будут блокировать. Почему Россия не спешит освобождать Купянск?

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Российская армия полностью взяла инициативу и продолжила наступательные действия на Купянском направлении.

Украинский генштаб признал, что этот участок фронта самый активный и рисковый. Поэтому спешно перекидываются резервы ВСУ из Запорожья на Харьковское направление. Украина понимает: когда российская армия прорвёт украинскую оборону, может обрушиться весь фронт.

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Используя натовскую тактику, Украина делает из Купянска укрепрайон. Но очевидно, что этот план известен руководству армии РФ. Поэтому и нет резких прорывов, как в сам Купянск, так на его окраины. По ударам, наносимым российской армией, можно предположить, что основная цель не завязаться в городские бои, а расчистить инфраструктуру для переброски основных войск РФ.

Те силы российской армии, которые сконцентрированы на Купянском направлении не смогут полностью освободить Купянск, а тем более Харьков. Видимо основная задача освободить железнодорожную станцию Купянск Узловой. После получения контроля над станцией можно предполагать о начале военной операции по освобождению Харькова и области.

На самом деле железнодорожный узел Купянск-Узловой является ключевой, а может и переломной точкой в боях на Харьковском направлении. И открывает возможности вести масштабное наступление российской армии на северо-западном направлении в сторону Изюма, Балаклеи и Чугуева. Но и этого не достаточно для освобождения Харькова.

Учитывая, что в Харьков вернулось очень много жителей, для украинских властей город стал сильным оплотом. И любая попытка освобождать город используя лобовые атаки приведёт к огромному количеству жертв среди мирных, на что и рассчитывает киевский режим.

Поэтому, скорее всего, освобождение Харькова будет идти через блокаду. По множественным каналам стекается информация о формировании большого количества войск в Белгороде и на Сумском направлении. Которые будут блокировать Харьков с севера и расчищать дорогу для российских войск в сторону Днепропетровска.

Напрашивается вопрос: на сколько всё может затянуться, и какие последствия будут для мирных граждан? Президент России неоднократно заявлял, что при проведении СВО нужно сократить риски для мирных граждан.

И тактика ВС РФ за последние полгода показывает, что нет спешки в достижении целей СВО. Сейчас постепенно перемалываются силы украинской армии, чтобы добиться окончательной деморализации. Когда эта задача будет достигнута, можно рассуждать о дальнейших шагах. В любом случае фронт активен и набирает обороны.